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Yaşam

"MAVİ MARMARA"DA SALDIRININ İZLERİ DURUYOR İSKENDERUN (A.A)

07 Ağustos 2010 14:24

-"MAVİ MARMARA"DA SALDIRININ İZLERİ DURUYOR İSKENDERUN (A.A) - 07.08.2010 - İsrail'in 31 Mayıs'ta Gazze yardım filosuna düzenlediği operasyon sonrasında el koyduğu 3 Türk gemisinden ''Mavi Marmara''da vahşetin izlerinin görüldüğü bildirildi. İsrail'in Hayfa Limanı'ndan önceki gün hareket eden ve bugün İskenderun Limanı'na ''Ocean Ergün'' römorkörünün eşliğinde ulaşan ''Mavi Marmara'' gemisine görevlilerin dışında hiç kimse alınmıyor. İskenderun Cumhuriyet Savcısı Mustafa Özcan'ın, limana gelerek, rıhtımdan gemiyi bir süre uzaktan inceledikten sonra geri döndüğü gözlenirken, inceleme ve araştırmalar bitinceye kadar gemiye görevlilerin dışında hiç kimsenin alınmayacağı öğrenildi. Bu arada, geminin rıhtıma demir atmasını sağlamak amacıyla gemiye çıkan görevliler arasında bulunan bir işçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gemide vahşetin izlerinin görüldüğünü söyledi. Geminin içinde yığınlar halinde kümelenmiş giysilerin bulunduğunu, bunlar arasında kanlı olanları da gördüğünü anlatan işçi, kaptan köşkündeki seyir cihazlarının da tamamının tahrip edilmiş durumda olduğunu belirtti. Gemide can yeleklerinin bulunduğunu, tüm çekmecelerin ve dolapların karıştırılmış, yolcu eşyalarının da etrafa saçılmış olduğunu ifade eden işçi, ''Gemide yolculara ait gıda ürünlerinin bozulması nedeniyle çok ağır bir koku var. Gemide yolcuların, operasyon öncesinde demledikleri ancak yarısı içilmemiş çaydanlıkları bile halen duruyor'' dedi. Bu arada gemiye dışarıdan bakıldığında, geminin üzerinde yardım gemisi olduğunu belirten afişlerin sökülmüş, İHH logosunun da yırtılmış olduğu görülüyor. ''Doğançay 20'' römorkörünün çektiği ''Defne-Y'' gemisinin dün gece geldiği İskenderun Limanı'na, ''Mavi Marmara''nın ardından gelmesi beklenen ''Gazze'' gemisinin de ''Söndüren 7'' römorkörünün eşliğinde ufukta görülmeye başlandığı bildirildi. Geminin bir saate kadar limana demir atması bekleniyor. Gemilerin tamamı limana ulaştıktan sonra, 9 Ağustos Pazartesi günü savcılık ve ilgili yetkililer tarafından inceleneceği, sigorta ve eksper firmalarının da hasar tespiti yapacağı, Birleşmiş Milletler heyetinin de incelemelerde bulunacağı bildirildi.

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