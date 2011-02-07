-"MAVİ MARMARA" SALDIRISI KİTAP OLDU KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 07.02.2011 - Kahramanmaraşlı Eğitimci Yazar Nuri Yıldız, İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda yaşadıklarını, yazdığı kitapta anlattı. Yıldız, yaptığı açıklamada, saldırı anında ve sonrasında yaşadıklarını unutamadığını söyledi. 12 gün boyunca yaşadıklarını herkesle paylaşmak için kitap yazmaya karar verdiğini ifade eden Yıldız, ''Mavi Marmara Seyir Defteri'' adını verdiği kitabının yayımlandığını belirtti. Kitabının 180 sayfa olduğunu vurgulayan Yıldız, ''Kitabımda Mavi Marmara saldırısı sırasında gemide yaşadıklarımı ve sonrasında İsrail'de geçirdiğim günleri anlattım. Barışçıl amaçla o gemideydik ama hepimizi üzen olaylar yaşadık'' dedi. -GEMİDEKİ MUHABBET KUŞU- Yıldız, Mavi Marmara Gemisi'nde kendilerinin yanı sıra bir de muhabbet kuşu bulunduğunu belirtti. Muhabbet kuşundan, ''gemideki ayrıcalıklı yolcu'' diye bahseden Yıldız, şunları anlattı: ''Gemide 587 kişiydik. Gemide bizlerin yanı sıra İzmirli bir çocuğun Gazze'deki çocuklara verilmek üzere yetkililere teslim ettiği bir de muhabbet kuşu vardı. İzmirli çocuk bizi duygulandırmıştı, muhabbet kuşunu çok değerli bir emanet bilmiştik. Saldırıda muhabbet kuşu da öldü. İzmirliği çocuğun emanetini Gazze'li çocuklara ulaştıramadığımız için hepimiz çok üzülmüştük.''