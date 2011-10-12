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Yaşam

"Mavi bebekler"den biri öldü İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2011 18:18

-"Mavi bebekler"den biri öldü İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Kalbin vücuda yeteri kadar kan pompalayamaması nedeniyle görülen morarmadan dolayı ''mavi bebek hastalığı'' olarak tanımlanan sorunla dünyaya gelen ve tedavileri yapılmak üzere dün akşam İstanbul'a getirilen Gazzeli iki bebekten biri hayatını kaybetti. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İhsan Bakır, dün akşam saatlerinde uçakla getirilen 2 bebekten biri olan 11 günlük Ahmet Muhammed Medlek'in ambulansa alınırken yapılan kontrolünde öldüğünün anlaşıldığını bildirdi. Bakır, ''Bu tür hastaların doğumdan sonra 10 gün içerisinde tedavi edilmeleri gerekir'' dedi. Diğer bebek olan 3 günlük Lona Torak Zayed'ın hastanede tedavi altına alındığını, tetkiklerinin yapıldığını belirten İhsan Bakır, Zayed'in halen yoğun bakımda olduğunu ve yarın ameliyata alınacağını ifade etti. 

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