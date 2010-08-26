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Yaşam

"MARS DOLUNAY KADAR BÜYÜMEYECEK" İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2010 22:17

-"MARS DOLUNAY KADAR BÜYÜMEYECEK" İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, internetteki ''Mars'ın dolunay kadar büyüyeceği'' yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.  Yapılan yazılı açıklamada, internet ortamında, ''yarın Mars gezegeninin dünyaya yaklaşarak dolunay kadar büyüyeceği ve gökyüzünün en parlak cismi olacağı'' haberlerinin dolaştığı belirtildi.  Bunun, 7 yıldır internet ortamında dolaşan asılsız bir haber olduğu vurgulanan açıklamada, yarın akşam Mars'ın, güneş battıktan sonra kısa bir süre gökyüzünün batı tarafında normal parlaklıkta, küçük kırmızı bir yıldız gibi gözükeceği kaydedildi.

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