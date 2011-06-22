-"MAKİNELERİN DENETİMİ PERİYODİK OLARAK YAPILMIŞ" İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Küçükçekmece Belediyesi, bir genç kızın ''discovery'' adlı eğlence makinesinden düşerek hayatını kaybettiği lunaparkta yapılan denetimlerde ortaya konulan belgelerin, makinelerin denetimlerinin periyodik olarak yapıldığı yönünde olduğunu bildirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 19 Haziran'da Kavaklı Lunaparkı'nda meydana gelen ve 18 yaşındaki Hatice Ataman'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Küçükçekmece Belediyesince de inceleme başlatıldığı belirtildi. İncelemede, Alyak-Kavaklı Madencilik ve Lunapark İşletme Şirketine, Küçükçekmece Kaymakamlığının 1 Ağustos 2002 tarihli oluru ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ''çay bahçeli iş yeri'' olarak ruhsat verildiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği, 'lunaparkta bulunan oyun ve eğlence makinelerinin kontrol ve bakımından sorumlu olmak üzere, teknik bilgi ve yeterliliğe sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulunacaktır' hükmü gereğince, 20 Ağustos 2008 tarihinde belediyede görevli teknik elemanlarca yapılan denetimde, söz konusu lunaparkın, periyodik bakım sözleşmelerinin dosyasında bulunduğu, Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı bir makine mühendisinin istihdam edildiği tespit edilmiştir. Yaşanan elim kazanın ardından lunaparkta 20 Haziran'da yapılan denetim sırasında 'discovery' makinesinin faaliyette olmadığı görülmüştür. Ayrıca lunapark yetkilisinden, ilgili makinenin periyodik muayenelerinin yapıldığına dair raporlar istenmiş, söz konusu makinenin, 25 Nisan, 2-9-16 Mayıs ve 13 Haziran'da periyodik bakımlarının yapıldığına dair belgelerin olduğu görülmüştür.'' 18 yaşındaki Hatice Ataman'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili adli birimler tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, ''Yaptığımız denetimlerde ortaya konulan belgeler, lunaparktaki makinelerin denetimlerinin periyodik olarak yapıldığı yönündedir'' bilgisi yer aldı. (ÇİĞ-TUR-ARD)