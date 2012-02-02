-"Makedonya'ya yatırım yapan kazanacak" BURSA (A.A) - 02.02.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Makedonya'ya yatırım yapanlar yaptıkları yatırımlarda asla yanılmayacaklar, kazanacaklardır'' dedi. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonunca (TUSKON) düzenlenen, Bursa Girişimci İşadamları Derneğinin (BUGİAD) ev sahipliğini yaptığı ''Türkiye-Makedonya Ticaret ve Yatırım Forumu Toplantısı'' Almira otel'de yapıldı. Toplantıda konuşan Çağlayan, Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ve Makedon bakanların Türkiye ziyaretlerinin son derece önemli olduğunu belirterek, iki ülke arasında tarihe dayalı köklü kardeşlik ve dostluk bağı bulunduğunu söyledi. Türkiye olarak Makedonya'nın hep yanında olduklarını ve siyasi destek verdiklerini dile getiren Çağlayan, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmeye yönelik bu toplantının Türkiye'nin tekstil, otomotiv, yaş sebze ve meyve üretiminde önde gelen, Osmanlı şehri yeşil Bursa'da gerçekleşmesinin ayrı bir önem taşıdığını kaydetti. Zafer Çağlayan, Türkiye'nin, dünyanın ekonomik krizden geçtiği, birçok ülkenin çok ciddi ekonomik darboğaz içinde olduğu bu dönemde adeta bir rol model olarak gösterildiğine işaret ederek, Türk ekonomisinin teknik bilgi ve tecrübesini Makedonya ile paylaşmaya hazır olduklarını belirtti. İki ülke arasında kısa bir süre önce, ''Serbest ticaret'' ve ''Sanayi bölgeleri'' anlaşmaları imzalandığını anımsatan Çağlayan, ''Makedonya, çeşitli etnik ve inanç kökenlerinin beraber kardeşçe yaşadığı bir ülke. Dünyanın 16., Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olan, 2011 yılında 88 yıllık Cumhuriyet tarihi rekorunu kıran, yine geçen yılın ilk 9 ayında ekonomik büyümesiyle dünya şampiyonu olan Türkiye, Makedonya ile olan işbirliğini en üst düzeye çıkaracaktır'' diye konuştu. Türkiye ile Makedonya arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün arttığını, geçen yıl iki ülke arasındaki dış ticaretin 400 milyon dolarak olarak gerçekleştiğini belirten Ekonomi Bakanı, şöyle devam etti: ''Geçmiş yıllara baktığımızda önemli bir gelişme var ama bu yetmez. Sayın Başbakan Gruevski ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hedefi var. Bu hedef doğrultusunda amacımız ikili ticareti çok kısa sürede 1 milyar dolara çıkartmak. Biz kardeşlerimizle, dostlarımızla ticaretimizi dengeli arttırmak istiyoruz. Benim görevim en fazla ihracatı yapıp en az ithalatı yaptırmak. Ancak Makedonya'ya bakış açımız, dış ticareti dengeli arttırmak yönünde. Makedonya'nın Türkiye'ye ihracatının da artmasını istiyoruz. 2011 yılında Makedonya'ya ihracatımız yüzde 14 artarak 299 milyon dolara yükselirken, Makedonya'nın Türkiye'ye ihracatı da yüzde 82 artışla 92 milyon dolara çıktı. Bursalı iş adamlarımız Avrupa'ya yatırım yapmak istiyorsa burası, Avrupa'nın merkezi olan Makedonya olmalı. Türk firmalarının Makedonya'da çeşitli alanlarda 180 milyon dolar yakın yatırımları var. İlk hedefimiz yatırım miktarını 500 milyon dolara çıkartmak. Makedonya'nın 2 milyon nüfusun görüp sakın Makedon ekonomisinin küçük olduğunu sanmayın. Makedonya bizim için Avrupa'daki en önemli merkezlerden biri. Makedonya'ya yatırım yapanlar yaptıkları yatırımlarda asla yanılmayacaklar, kazanacaklardır.''