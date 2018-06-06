"Makedonya'nın isim sorunu Osmanlı dönemine dayanıyor"

İSTANBUL, (DHA)- YUNANİSTAN ve Makedonya, uzun zamandır devam eden \"isim sorununu\" çözme çabalarını hızlandırdı. Sorunun tarihinin, Osmanlı dönemine kadar uzandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, Makedonya\'nın tarihi ve Balkan ülkelerinin isim tartışmaları karşısındaki tutumunu değerlendirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya ile isim sorununun çözülmesindeki zorlukların iyi bir anlaşmayla birkaç gün içerisinde aşılacağını söyledi. \"Müzakereler düz bir çizgi değil. İnişler ve çıkışlar var” diyen Kocias, anlaşmanın her iki ülkenin yararına iyi bir uzlaşma olduğunu belirtti. Kocias, “Vardar Makedonya” isminin Üsküp tarafından reddedildiğini ancak \"Yeni Makedonya\", \"Yukarı Makedonya\" ve \"Kuzey Makedonya\" seçeneklerinin halen masada olduğunu ifade etti.

19. yüzyılın başından 2. Dünya Savaşı dönemine kadar Balkanların temel meselesinin Makedonya olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, \"Sorunun başlangıcı Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Özellikle 19. Yüzyılın başından 2. Dünya Savaşının sonuna kadar geçen dönemde Balkanların aslında temel meselesi Makedonya. Hem Osmanlı\'nın dağılma sürecinde hem de Balkan Savaşları\'nın çıkmasının temel sebebi aslında bir anlamda Makedonya’nın paylaşılması sorunu\" dedi.

\"ÜLKELER ARASINDA İSİM TARTIŞMASI YAŞAMIYOR\"

İsim sorununa dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, \"Sırplara göre Makedon diye bir ulus yok, onlar Sırp. Yunanlılara göre böyle bir ulus yok çünkü Makedonya Helen tarihinin bir parçası. Bulgarlara göre de Makedonlar aslında Bulgarlar. Bölgede yaşanan isim tartışmasının temelinde bu çekişmeler var. Yugoslavya dağıldıktan sonra ve Soğuk Savaş süresince unuttuğumuz Makedonya sorunu, Makedonya’nın \'Makedonya Cumhuriyeti\' adıyla bağımsız olmasıyla birlikte yeniden başlıyor. Yani Makedonya bölgedeki her devletin hak iddia ettiği bir toprak ve bu da Makedon ulusunun kendini ifade etmesi noktasında büyük sıkıntılar yaşamasına sebep oluyor\" diye konuştu.

\"YUNAN PARLAMENTOSUNDA CİDDİ TARTIŞMALAR YARATACAK\"

Makedonya’da Arnavut nüfusunun yoğun olarak yaşadığını vurgulayan Fatih Fuat Tuncer, \"Makedonya’nın çok ciddi bir Arnavut problemi var. Yine Makedonya’nın içerisinde yüzde 5 oranında olduğu söylenen önemli bir Türk nüfusu var. Yani Makedonya sorunu, Bulgaristan’ın da olaya yaklaşımını eklersek Sırbistan, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk’un aslında taraf olduğu bir sorun\" dedi. Yeni Makedonya başta olmak Yukarı Makedonya ve Kuzey Makedonya isimlerinin ön planda olduğunun altını çizen Tuncer, \"Makedonya tarafı, isim değişikliği önerisini referanduma götüreceğini söyledi. Yunanistan\'ın açıklaması parlamentoya götürüleceği şeklinde. Yunanistan parlamentosunda önümüzdeki dönem bu konuda çok ciddi tartışmaların yaşanacağı ortada. Yunanlılar yeni ismin içinde Makedonya kelimesinin geçmesini istemiyor ancak bu isimlerin masada olduğu ortada. Makedonya tarafı da içinde Makedonya kelimesinin geçmediği bir çözümü kabul etmiyor\" ifadelerini kullandı.

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