-"MAKAM TOTO OYNANIYOR" ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, adının yeni dönemde TBMM Başkanlığı için geçmesiyle ilgili, "30 seneye yakın siyasetin içinde bir insan olarak, belli dönemlerde böyle bir seçim toto oynanıyor, şimdi makam toto oynanmaya başlanıyor" dedi. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çiçek, cumhurbaşkanı seçimine yönelik soruyu yanıtlarken, bu konuyu ''bugün itibarıyla konuşmayı çok doğru bulmadığını'' söyledi. 60. hükümetin istifa ettiğini, şu an en öncelikli meselenin, ''24. dönem parlamentosunun çalışır duruma gelmesi ve yeni hükümetin kurulması'' olduğunu belirten Çiçek, ''Bu süreç tabii YSK'nın ilan edeceği takvime bağlı olarak yürüyecek. Vakti gelmeden bazı işlerin konuşulması bence farklı boyutlara taşır tartışmaları ya da gündemi...'' diye konuştu. Bu konunun Bakanlar Kurulu'nda da konuşulmadığını belirten Bakan çiçek, ''Demokrasilerde basamaklar birer birer çıkılıyor; şimdi seçim yapıldı, arkasından parlamento toplanacak yemin edecek, arkasından Meclis başkanı ve başkanlık divanı oluşacak. Hükümet programı, güven oylaması... Seçim sonuçlarının önümüze koyduğu yasal ve anayasal gündem budur...'' dedi. Çiçek, yeni anayasa konusuna ilişkin soru üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, öncelikli konular arasında bu anayasa meselesini gündeme getirdiğini anımsattı. ''Anayasa bir hükümet konusu değil, hep ifade etmeye çalıştık, Türkiye'nin konusudur, parlamentonun konusudur, ümit ederim siyasi partilerimiz bu yeni dönemde yepyeni bir anayasayı milletimize armağan eder'' diyen Erdoğan, ''Bu bizim yükümlülüğümüzdür, siyaset kurumu olarak yükümlülüğünüzdür. Burada her partiye sorumluluk düşüyor, her milletvekiline sorumluluk düşüyor. Az önce söylediğim takvim işlemeye başladığında bu konu da bir şekilde zaten gündeme gelecektir'' diye konuştu. Meclis Başkanlığı konusunda isminin geçtiğinin hatırlatılması üzerine de Çiçek, şu değerlendirmeyi yaptı: ''30 seneye yakın siyasetin içinde bir insan olarak, belli dönemlerde böyle bir seçim toto oynanıyor, şimdi makam toto oynanmaya başlanıyor. Belli isimler sayılır, 'bu meclis başkanlığı, bu bakanlık içindir' diye. Ben totoya hiç girmedim bugüne kadar. Türkiye'de bu tip görevler telkinlerle olacak değildir, doğru olan ne ise Anayasa, İç Tüzük neyi gösteriyorsa o çerçevede yapılacak görevlendirmeler olur. Onun için totonun konusu da olmak istemem, bu türlü telkinlerin konusu da olmak istemem. Daha evvel bunu söyledim; ben özel hayatımda dolmuşa çok bindim ama siyaseten dolmuşa hiç binmedim. Bu da benim olaylara bakış tarzım, yaklaşım tarzım.'' -BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ- Bakan yardımcılığına yönelik olarak, bir gazetecinin, ''Bunlar nasıl seçilecek? Siz kabinede yer alırsanız kendi yardımcınızı kendiniz mi seçeceksiniz'' sorusunu da Çiçek, şöyle yanıtladı: ''Bakan yardımcılığı da totoya dahil olacak mı, olmayacak mı ona bir bakalım. Prensip olarak ben doğru bulurum, bunun altında bizim imzamız da var. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Parlamenter sistemde, bakan yardımcılığı müessesesi vardır; birçok Avrupa ülkesinde, bir kısım Asya ülkesinde... Yunanistan'da var bildiğim kadarıyla, Fransa'da, İngiltere'de, Pakistan'da var. Yani birçok ülkede var. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bir manada siyasi müsteşarlıktır bu... Çünkü her konunun bir teknik boyutu var, bir de siyasi boyutu var. Teknik boyutunu düşünüyoruz ki, o kurumun içinden gelen veya o alanda hakimiyeti olmuş, belli bir hizmet süresini gerçekleştirmiş, belli müktesebatı olan insanlar müsteşar oluyor ama her konunun, neticede biz siyaset yapıyoruz, bir siyasi boyutu var. Bu siyasi kısmında bakan adına, bakanın verdiği yetkiler çerçevesinde ona yardımcı olmak üzere böyle bir görevlendirmenin yapılmasında, işlerin daha hızlı yürüyeceği, bir kısım işlerin daha yakından takip imkanı olacaktır. Bu bir ihtiyaçtır. Bazı konularda biz talimat veriyoruz ama arazide yerine geliyor mu, gelmiyor mu? Atladığımız konular oluyor yoğunluktan. Bakan yardımcılığı, siyaseten bu manada işlerin daha etkin, verimli, süratli ve takibe bağlı olarak yapılabilmesi açısından faydalı olur diye düşünüyoruz...'' -HİZMET PLAKASI- ''Bakan yardımcılarının dokunulmazlığı, kırmızı plaka ve Bakanlar Kurulu'na katılması söz konusu olacak mı'' sorusu üzerine de Çiçek, bunların ayrıntılı konular olduğunu belirtti. Zaman zaman bilgi vermek amacıyla yardımcıların Bakanlar Kurulu'na davet edilebileceğini anlatan Çiçek, ''İhtiyaç hasıl oluyorsa istisnai olarak o kurula katılabilir. Dokunulmazlık olmaz. Anayasamızın 83. maddesine göre, milletvekilliğiyle alakalı konudur. Hizmet plakası olur, kırmızı plaka biraz daha farklıdır. Teknik müsteşar neyi kullanıyorsa bana göre onun da öyle olması gerekir, devlet adına iş yapıyor'' diye konuştu. Bir soru üzerine AK Parti'nin özellikle kıyı kesimlerindeki oy oranını yükseltmesinin kurulda değerlendirilmediğini ifade eden Bakan Çiçek, prensip olarak zaten bu tür seçim sonuçlarının partinin yetkili organlarında değerlendirdiklerini söyledi. Bu seçim sonuçlarını da en ince ayrıntısına kadar bilimsel ölçekte AK Parti'nin değerlendireceğini belirten Çiçek, ''Bu sonuçları biz herhalükarda bir değerlendirmeye tabi tutarız. Bu aldığımız sonuç gerçekten çok önemli bir sonuçtur. Parlamenter sistemde yüzde 50'yi bulmak kolay bir şey değildir ama ucu açıktır. Biz niye 55, 60 almadık diye çalışırız. Siyasette kifayet olmaz. Bu da son söz sizin için. Yani, 'bu bize kafidir' demeyiz. Siyasette kifayet olmaz'' dedi. -"BARIŞIN ŞARTLARI BELLİDİR" Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine Çiçek, bu konuda Başbakan Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanlığının ve zaman zaman yeri geldiğinde kendisinin de açıklamalarda bulunduğuna işaret etti. Başbakan Erdoğan'a bazı liderlerden tebrik telefonları geldiğini, bu arada gündemdeki konuların da konuşulduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu: ''Başbakanımıza gelen telefonların bir kısmı tebrik maksatlıdır ama bu arada gündemdeki konular da hiç şüphesiz konuşuluyor. Suriye konusu, bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konudur. Elbette bir komşu ülkede meydana gelen olaydır ama ülkeler, özellikle Suriye ile biz bitişik nizam iki bina gibiyiz. Yandaki binada meydana gelen her türlü olumsuzluk ister istemez komşu olarak bizi doğrudan etkilemektedir. Türkiye olarak bizim hedefimiz, beklentimiz ve temennimiz; Suriye'nin, istikrarı, halkın esenliği ve refahını temin etmesidir. Meydana gelen olayları da yakından takip ediyoruz, endişeyle takip ettiğimiz zamanlar oluyor. Herkesin biraz daha bu konularda teenni ile hareket etmesi, orantısız ve aşırı güç kullanmaması, bundan kaçınması, reform konusunun süratle gerçekleşmesidir. Çünkü bu işin zamana bırakılmış olması beraberinde pek çok sorunu da getirmektedir ve toplumsal barışın tesisini de zorlaştırmaktadır. Türkiye reformlar konusunda Suriye'ye her türlü katkıyı vermeye hazırdır. Bunu müteaddit defalar ve kanallardan kendilerine aktarmışızdır ama bütün bunlara rağmen meydana gelen gelişmeler sebebiyle de Türkiye'ye komşu yerleşim merkezlerinden sığınmacılar gelmektedir. Şu ana kadar 8 bin 538 kişi Türkiye'ye gelmiştir. Bunlardan bin 740'ı erkek, 2 bin 247'si kadın, 4 bin 551'i de çocuktur. 64'ü de hastanede olmak üzere 8 bin 538 kişidir. Bunlar Türkiye'nin imkanları çerçevesinde Hatay ilinin muhtelif bölgelerinde Kızılay kanalıyla kurulan çadırlarda ikamet etmektedirler. Her türlü sağlık, iaşe konuları da dahil olmak üzere elden gelen çabayı gösteriyoruz. Kardeşliğin ve komşu olmanın gereği olarak ama tekrar ifade edelim ki, bizim arzumuz, oradaki gelişmelerin bir an evvel sonlanması, barışın, huzurun ve istikrarın bir an evvel tesis edilmesidir. Bunun da şartları bellidir; toplumun beklentilerini olabildiğince zamana yaymadan süratle karşılamaktır. Biz de ülke olarak bunu destekleriz, bu yöndeki çabaları.'' Bakan Çiçek, bu konudaki bir başka soruyu yanıtlarken de Türkiye'nin Suriye'den gelenlerin ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşıladığını belirtti. Bu konunun daha ileri boyutlara ulaşmadan kendi içinde çözülmesi beklentisinde olduklarını söyleyen Çiçek, ''Beklentimiz; uluslararası camianın ve Suriye halkının beklentilerinin süratle karşılanmasıdır, orantısız gücün kullanılmaması, daha soğukkanlı, daha kuşatıcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla konuların ele alınmasıdır... Bizim beklentimiz bu rakamların daha ileriye gitmemesi... '' dedi. Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısının ardından tüm kabine üyeleri, Başbakan Erdoğan ile Başbakanlık merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.