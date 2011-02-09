T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"MAHMUT HOCA" YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

09 Şubat 2011 17:48

-"MAHMUT HOCA" YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - Hababam Sınıfı'nın ''Mahmut Hoca''sı sanatçı Münir Özkul'un, yoğun bakımda sürdürülen tedavisi sonucu genel durumunun iyiye gittiği ve normal odaya alındığı bildirildi. Beylikdüzü'ndeki Medicana International İstanbul Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selim Aksöyek yaptığı yazılı açıklamada, dün hastaneye yatırılan Özkul'un sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti: ''Münir Özkul'un hastanemiz Genel Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülen tedavisi sonucunda genel durumu daha iyiye gitmektedir. Hastamızın, solunum yetmezliği ortadan kalkmış ve ateşi düşmüştür. Bu gelişmeler üzerine hastamız, genel yoğun bakım servisinden çıkarılarak odasına alınmış olup tedavisi halen devam etmektedir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24