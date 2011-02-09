-"MAHMUT HOCA" YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - Hababam Sınıfı'nın ''Mahmut Hoca''sı sanatçı Münir Özkul'un, yoğun bakımda sürdürülen tedavisi sonucu genel durumunun iyiye gittiği ve normal odaya alındığı bildirildi. Beylikdüzü'ndeki Medicana International İstanbul Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selim Aksöyek yaptığı yazılı açıklamada, dün hastaneye yatırılan Özkul'un sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti: ''Münir Özkul'un hastanemiz Genel Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülen tedavisi sonucunda genel durumu daha iyiye gitmektedir. Hastamızın, solunum yetmezliği ortadan kalkmış ve ateşi düşmüştür. Bu gelişmeler üzerine hastamız, genel yoğun bakım servisinden çıkarılarak odasına alınmış olup tedavisi halen devam etmektedir.''