-"MADIMAK OTELİ DERS OLMALI" İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun, Cumhuriyet döneminde yaşanan Dersimleri, Maraşları, Sivasları, Çorumları bir daha yaşamamak için ortak değerlerin ana kapısı olan muhabbet ve sevgide yarışan bir nesil yetiştirilmesi gerektiğini bildirdi. Altun, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan Sivas olayları sırasında Madımak Oteli'nde 37 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, Kerbela'dan başlayan ve bugüne kadar devam eden bu vahşetlerin hiç eksilmediğini öne sürdü. Alevi toplumunun büyük tedirginlik içinde olduğunu belirten Altun, Aleviler'in birlikteliği için iyi bir ders ve birlik olma döneminin başladığını vurguladı. Toplumun farklı kültür ve inanç kesimleri arasında hiçbir sorun bulunmadığını, bölücülüğü, ayrımcılığı, yapanların bizzat siyasetçiler olduğunu iddia eden Altun, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Cumhuriyet döneminde yaşanan Dersimleri, Maraşları, Sivasları, Çorumları bir daha yaşamamak için ortak değerlerimizin ana kapısı olan muhabbet ve sevgide yarışan bir nesil yetiştirmeliyiz. Devlet yönetimine ve siyasi yönetimlere, insan ayrımı yapmayan ehli kamil birinci derecede temsilciler gelmelidir. Eksik demokrasinin giderilmesi ve eşit vatandaşlık haklarının getirilmesi şarttır. Sistemin siyasal ve anayasal kaynaklı Alevi ayrımcılığının sona erdirilmesi acil sorunların başındadır. Sivas'ta yaşanan vahşeti yapanları ve yaptıranları lanetliyoruz. Madımak Oteli'nin o vahşetin gelecek nesillere ders olması için müze yapılması görüşünü tekrarlıyoruz.''