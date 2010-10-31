-"MAÇTA 10 YIL YAŞLANDIM" OSAKA (A.A) - 31.10.2010 - (A) Milli Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin (D) Grubu'ndaki 3. maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenmesinin ardından, ''Bugün 2 farklı maç oynadık. İlkinden memnunum ama ikincisi tam bir kabustu'' dedi. (A) Milli Takım Antrenörü Bedestenlioğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk 2 sette iyi bir performans sergilediklerini ifade ederek, ''Bugün 2 farklı maç oynadık. İlkinden memnunum ama ikincisi tam bir kabustu. Maalesef bizim kuramızın azizliğine uğradık ve 3 gün üst üste çok önemli maçlar oynadık. Bunun stresi oyunculara yansıdı ve bugün bir anda konsantrasyon kaybı yaşadılar. Konsantrasyonları düşünce de stres ortaya çıktı. 2. setten sonra oyun adeta durdu'' diye konuştu. Dominik Cumhuriyeti'nin turnuva başından beri ilk kez bu kadar mücadeleci ve iyi oynadığına dikkati çeken Bedestenlioğlu, ''Bu maç onların son şansıydı. Bu nedenle mümkün olduğu kadar asıldılar. Kazandığımız için mutluyum'' ifadelerini kullandı. Bedestenlioğlu, Seda'nın bu maçta oynatılmamasının nedeni ise şöyle açıkladı: ''Seda'nın ayağında hafif bir şişlik vardı. Kendisi oynamak istedi, ancak ben üst üste 3 maç oynamasını istemedim. Riske girmedim. Farkındaysanız turnuvadaki ilk 3 maçımızı dünya sıralamasında bizden üstte bulunan 3 takıma karşı yaptık. Grubumuzda bizden üstte olan 4 takım var. Gruptan çıkmak için iyi takımlara karşı mücadele veriyoruz. Şu an benim için takımın psikolojik durumu önemli, fiziksel değil. Bundan sonra çok daha iyi olacağız.'' (A) Milli Takım Pasörü Naz Aydemir ise ilk 2 setin çok kolay olduğunu, ancak Dominik takımının daha sonra çok güçlü bir oyun ortaya koyduğunu dile getirdi. Gerçekten çok stresli bir maçtan çıktıklarını kaydeden Aydemir, ''Bu maçta 10 yıl yaşlandım diyebilirim'' dedi. (A) Milli Takım Kaptanı Esra Gümüş de 2. setten sonra oynamayı birden bıraktıklarını dile getirerek, ''Bunun nedenini bilmiyorum ama o dakikadan sonra ataklarını durduramadık. Kendilerini tebrik etmek gerek. Gerçekten çok iyi bir mücadele sergilediler. Bizim için psikolojik açıdan çok zor bur maçtı. Kazandığımız için çok mutluyum'' diye konuştu.