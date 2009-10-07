"Macaristan finansal çöküşten kurtuldu"



Macaristan Başbakanı Gordon Bajnai, ülkesinin finansal çöküşten kurtulduğunu, IMF yardımına ihtiyaç duymayabileceğini fakat hala sağlam bir zeminde olunmadığını söyledi.



Macaristan Başbakanı Gordon Bajnai, ülkesinin finansal çöküşten kurtulduğunu, IMF yardımına ihtiyaç duymayabileceğini fakat hala sağlam bir zeminde olunmadığını söyledi. Bajnai, yaptığı açıklamada, küresel krizin avro kullanmanın istikrar getirdiğini gösterdiğini, mümkün olduğunca çabuk ülkesinin avroya adapte olmaya ihtiyacı olduğunu ifade ederek, avroya adapte olabilmek için bütçe kesintilerine uyulması gerektiğini belirtti. Gordon Bajnai, Macaristan'ın avro bölgesine girmeden önce rekabet gücünü iyileştirmesi ve sürdürülebilir büyümeye dönmesi gerektiğini kaydederek, “Macaristan uçurumun kenarından döndü fakat şimdi zirveye tırmanıyor ve bu çok güç bir görev” dedi. Bajnai, eğer dikkatli olunmazsa, “geri yuvarlanıp uçurumdan düşme” ihtimali olduğunu belirterek, bu sıkıntılı fakat zahmete değer yolu izlemeye ihtiyaçları olduğunu kaydetti.



