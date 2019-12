-"MAAŞ VERİLİRSE ASGARİ ÜCRETLE KİM ÇALIŞIR?" İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Her işsize 600 lira maaş verilirse asgari ücretle kim çalışır? Bu memleket insanların çalışmadığı, üretmediği, yan gelip yattığı bir ülke olsun da bugün Avrupa'da iflas eden ülkelerin durumuna mı düşelim?" dedi. Bağış, Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi'nde Çekmeköy'de yaşayan yaşlılarla bir araya gelerek, sohbet etti. Dokuz yıldır iktidarda olduklarını ve hala milletin hayır dualarını aldıklarını ifade eden Bağış, milletin vicdanında doğan ve milletten başka kimseden talimat almayan bir iktidar olduklarını dile getirdi. Belli bir yaşın üstünde olanların Türkiye'nin zor günlerini yakından yaşadığını, bildiğini kaydeden Bağış, ''Bugün çok şey değişti. Sizin desteklediğiniz bir belediye başkanını ders kitaplarındaki bir şiiri okuduğu için hapseden zihniyet, bugün Türkiye'de yeniden hortlayabilmek için anamuhalefet partisini kendisine avukat olarak tuttuğunu ilan etmiştir'' diye konuştu. Milletin iktidarının geçmişteki sıkıntılı dönemleri yaşatmayacağını ifade eden Bağış, şöyle devam etti: ''Çünkü milletin çakma Gandi'lere karnı tok. Millet kendisine popülizm yapanlarla ne olduğunu gördü. Sizler geçmişte, (kim ne veriyorsa beş katını vereceğim) diyenlerin de bu memlekete nasıl sorunlar yarattığına şahit oldunuz. Aynı zihniyetin bugün kopyacısı olan, (her işsize 600 lira vereceğim) diyen zihniyetin de bu memleketin başına hangi çorapları öreceğinin farkındasınız. Her işsize 600 lira maaş verilirse asgari ücretle kim çalışır? Bu memleket insanların çalışmadığı, üretmediği, yan gelip yattığı bir ülke olsun da bugün Avrupa'da iflas eden ülkelerin durumuna mı düşelim? Allah ülkeyi o zihniyetten korusun.'' Türkiye'nin bir daha 70 sente muhtaç olduğu günlere dönmesini istemediklerini de dile getiren Bağış, ülkenin genç ve dinamik bir nüfusunun olduğunu ve 2023 yılında kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Bağış, Türkiye'de uzun yıllar ezberci bir nesil yetiştirildiğini de anlatarak, düşünen, her şeyi tartışan bir nesil yetişmesini istediklerini söyledi. Bakan Bağış, ''Her şeyi tartışalım, istişare edelim ama ülkenin çıkarları konusunda hep beraber çalışalım. Başka Türkiye yok. Onun için bu ülkeye sahip çıkacağız. Bu ülkede milli iradenin, milletin değerlerinin güçlü olmasını sağlayacağız. Bu ülkede bizim gibi düşünmeyenlerin de hakkını, en az bizim gibi düşünenlerin hakkı kadar önemseyen, savunan, koruyan bir anayasaya kavuşmamız gerekiyor. Milletin anayasasını, ilk defa bir sivil anayasayı hep beraber yazmayı gerçekleştireceğiz'' şeklinde konuştu. Merhum Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın Türkiye'ye büyük hizmetler verdiğini anımsatan Bağış, biri 28 şubat olmak üzere her ikisinin de yaptıklarını sıfırlayacak darbelerin yaşandığını kaydetti. -''BİR ÖMRÜMÜZ VAR...''- Bağış, şunları söyledi: ''Rahmetli Özal'ın dediği gibi biz de bu yola kefenimizle çıktık. Bugüne kadar korkmadık. Ne ona suikast girişimi olduğunda o geri adım attı, ne de konvoyuna saldırdığı zaman eli kanlı hainler Başbakanımız geri adım attı, ne de bizler bize yapılan tehditlere, şantajlara kulak astık. Bir ömrümüz var. Eninde sonunda bitecek. Bu yolda şehadet şerbetini içmek nasip olursa o da bizim çocuklarımıza bırakacağımız önemli zenginliklerden bir tanesi olur. Biz bu ülke için bir yola çıktık. Bu yolda da beklentimiz sadece vatandaşlardan 'Allah razı olsun' demeleri.'' Türkiye'de herkesi olduğu gibi kabul etmenin önemine de vurgu yapan Bağış, kimsenin kimseyi değiştiremeyeceğini, herkesi olduğu gibi severek, birlikte ülke için çalışmak gerektiğini kaydetti.