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Politika

"LİSTE TAVSİYESİNDE BULUNMADIM" ANKARA (A.A)

25 Mayıs 2011 20:42

-"LİSTE TAVSİYESİNDE BULUNMADIM" ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Genel Başkan olmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir zaman isim vererek, CHP'nin o dönemki bazı sayın yöneticilerinin listeye alınmaması ve tasfiye edilmesi talebinde bulunmadığını'' belirtti. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, bazı gazeteler ile köşe yazılarında iş adamı İnan Kıraç'a ait olduğu iddia edilen sözlerden yola çıkılarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bazı CHP yöneticilerinin listeye alınmamasını, tasfiye edilmesini istediğinin öne sürüldüğü anımsatıldı. Kılıçdaroğlu, açıklamada ''Bu konudaki haber ve spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını, Genel Başkan olmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir zaman isim vererek, CHP'nin o dönemki bazı sayın yöneticilerinin listeye alınmaması ve tasfiye edilmesi talebinde bulunmadığını'' kaydetti.

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