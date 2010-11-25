-"LİNÇ HAREKETİNİN PARÇASI OLMAMAK İÇİN İSTİFA EDİYORUM" İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Yazar Cem Akaş, 2010 Avrupa Yazarlar Parlamentosu'ndaki Komisyon Moderatörlüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akaş, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Yazarlar Parlamentosu'nun organizatörlerinin, V.S. Naipaul'u onur konuğu olarak davet ettiğini, Yazar Hilmi Yavuz'un ise parlamentoya katılacak yazarları, ''Naipaul'un Müslümanlara ve İslam'a hakaret ettiği'' gerekçesiyle boykot etmeye çağırdığını hatırlattı. Çeşitli yayın organlarının da Naipaul karşıtı bir kampanya başlattığını belirten Akaş, Naipaul'un da bunun üzerine kendisine verilen onur için teşekkür ederek, Parlamentonun açılışına katılamayacağını bildirdiğini aktararak, şunları kaydetti: ''Hilmi Yavuz, hayatında Naipaul okumamıştı. Gazete köşesinde 2001'de yazdığı Naipaul yazısını, Rana Kabbani adlı Suriyeli yazarın Naipaul incelemesine dayanarak kaleme almıştı. Aynı yazıyı 2010'da, aradan geçen zaman içinde Naipaul'u yine okumamış olarak, Yazarlar Parlamentosu vesilesiyle yeniden yayımladı. Cihan Aktaş, Naipaul'u okumadığı gibi, Kabbani'yi de okumamıştı. O da protestosunu, Yavuz'un Kabbani'den cımbızladığı alıntılara dayanarak yaptı. İşin daha da ilginci, bu alıntılanmış cümleler hakaret değil, düpedüz gözlem/eleştiri/kişisel görüş kapsamında saptamalar içeriyordu ve sonuçta bir romandan alınmışlardı.'' ''Parlamento organizatörlerinin ve İstanbul 2010 yöneticilerinin, yaptıkları seçime sahip çıkamamalarını, linç haykırışlarına set çekemeyişlerini, Naipaul'a tam da bu durumda her türlü güvence verip gelmesini sağlamamalarını, tersine yazarın endişesini fırsat bilerek konuyu kapatmaya çalışmalarını kınıyorum'' diyen Cem Akaş, açıklamasına şöyle devam etti: ''Avrupa Yazarlar Parlamentosu organizasyonun üstüne, onursuz bir gölge düştüğüne inanıyorum. Naipaul'un 'sahibinin sesi'yle yani Batının sesiyle konuşan' oryantalist bir sömürge yazarı' olduğunu söyleyenlere de sormak istiyorum, biz kendimize ahmak diyemeyecek miyiz? Dediğimizde 'sahibimizin sesi'yle mi konuşmuş olacağız? Ancak 'sahiplerimiz' bize ahmak dediğinde mi ciddiye alacağız bu sözü? Avrupa Yazarlar Parlamentosu'ndaki Komisyon Moderatörlüğü görevimden, bu ahmakça linç hareketinin parçası olmamak için istifa ediyorum.''