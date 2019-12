-"LİMUZİN"LERİN KESİLMESİ FİYATI DÜŞÜRDÜ BURSA (A.A) - 16.02.2011 - Et Balık Kurumu tarafından Avustralya'dan ithal edilen ''Limuzin'', ''Holstein'' ve ''Simental'' cinsi 4 bin büyükbaş ile 30 bin küçükbaş hayvanın Bursa'da kesildiği bildirildi. Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, yaptığı açıklamada, ithalatla kırmızı et fiyatlarının 1,5 yıl öncesine döndüğünü söyledi. Kasaplarda kıymanın kilosunun 20 liranın altına düştüğünü, kuşbaşının 20-22 lira arasında satıldığını ifade eden Yıldız, kırmızı etin karkas kesim kilosunun ise 14 liraya kadar gerilediğini belirtti. Vatandaşların ithalat sayesinde ucuz et tüketmeye başladığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti: ''Şu anda Bursa'da ithal büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapılıyor. Et Balık Kurumu tarafından Avustralya'dan ithal edilen limuzin, holstein ve simental cinsi 4 bin büyükbaş ile 30 bin küçükbaş hayvan Bursa'da kesiliyor. Et Balık Kurumunun eski kombinası ile Kasaplar Odasının kesimhanesinde hayvan kesimleri sürüyor.'' Yıldız, son dönemlerde ithal hayvan kesimlerinin arttığını belirterek, ''Yerli kesimler oldukça azaldı. İthalatın etkisi zaman içinde ortaya çıktı. Fiyatların bir miktar daha düşmesini bekliyoruz. Düşmese de bu fiyatlar oldukça normal. Kıymanın kilosunun 30 liraya ulaştığı dönemlere göre şu anda 20 liranın altındaki fiyatlar gerçekten iyi'' dedi.