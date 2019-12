-"LİDER SULTASINA BİRLİKTE SON VERELİM" TBMM (A.A) - 23.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halka güveneceklerini ifade ederek, ''Oy alamazsak, yine de dönüp kendimize bakmamız gerekiyor, bir yerde bir eksiğimiz var mı diye?'' dedi. Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin açılışının 91. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İktidar partisinin yaptırdığı gibi CHP'nin de anket yaptırıp yaptırmadığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bizim o kadar paramız olsa, her gün yaptıracağız ama çok pahalı bir şey. Milletvekili adaylarımızla ilgili bir anket yaptırdık iki firmaya, gerçekten büyük paralar ödendi. Çok sık başvurulması ciddi bir maliyet gerektiriyor. Bizim mitinglerimiz, gazete, duvar ilanları, televizyon reklamları var. Bunları karşılamak için para gerekiyor'' diye konuştu. Eğitim, tarımla ilgili raporlarının bulunduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, tarım raporunu Konya'da açıklayabileceklerini kaydetti. Zonguldak'ta böyle bir raporun açıklanmasının gündemde olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, burada açıklayacakları özel bir raporun bulunmadığını ancak Zonguldak'ın önemli bir kent olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, bütün Zonguldaklılar'ın, CHP'nin 1. sıra adayı Mehmet Haberal'ı desteklediğini, düşündüklerinden çok daha ciddi bir desteğin bulunduğunu söyledi. Seçime en hazırlıklı partinin CHP olduğunu, son 6 ayda CHP Genel Merkezini adeta eğitim merkezine dönüştürdüklerini, gece gündüz çalıştıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, ''Çok hazırlıklı gidiyoruz. İnşallah mahcup olmayız. Halka güveneceğiz. Oy alamazsak, yine de dönüp kendimize bakmamız gerekiyor, bir yerde bir eksiğimiz var mı diye?'' dedi. Bir gazetecinin, ''Projeleriniz çok fazla, belki iktidar partisi de şaşırıyor'' demesi üzerine, Kılıçdaroğlu, ''Onlar zaten proje üretemediler. Eminim onlar da bizim projeleri ilgiyle izliyorlardır'' diye konuştu. -''KABAHAT VARSA BİZE AİT''- CHP'nin seçim beyannamesinin açıklanmasının Cuma namazına denk gelmesine yönelik eleştiriler yapıldığını anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, seçim beyannamesinin İstanbul'daki matbaadan yetişmediği için açıklanmasını biraz ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Saat 10.00 uçağına yetişecekti, 10 dakikalık bir gecikmeyle onu kaçırdılar. 11.00 uçağıyla geldi ve dolasıyla gecikti. Gecikmenin nedeni o, yoksa özel bir neden değil'' diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş'in, ''Cuma namazı kaza edilemez değil'' yönünde açıklama yaptığının belirtilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Varsa öyle bir şey yanlış zaten'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Vatandaşlar izleyemedikleri için şikayet ediyorlar'' diyen gazeteciye, ''Vatandaşlar haklı. Orada kabahat varsa bize ait. Seçim bildirgesine, 1 gece önceden son şeklini verebildik. Ankara'daki matbaalar sabaha kadar yetiştiremeyeceklerini söylediler. İstanbul'a mail attık, İstanbul'daki bir matbaa yetiştireceğini söyledi. Salonda beyannameler dağıtılırken daha üzerindeki mürekkebi kurumamıştı'' karşılığını verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında ''son günlerde yaşanan polemiğin'' hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, bu tür tartışmalara girmek istemediğini, herkesi kucaklamak gerektiğini vurgulayarak, ''Sen 10 kişi çıkar, ben 20 kişi çıkarırım'' demenin, siyasetin konusu olmadığını belirtti. -''DÖRDÜNCÜ BÜYÜK DEVRİME ADIM ATIYORUZ''- Kılıçdaroğlu, eski Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Faruk Öztimur ile de bir süre sohbet etti. Öztimur, Kılıçdaroğlu'nun özürlülere gönül verdiğini SSK Genel Müdürlüğü döneminden bildiğini ifade ederek, CHP adaylarından Şafar Pavey tercihi için kutladığını ancak Turan İçli'nin iyi bir seçim olmadığını savundu. Kılıçdaroğlu'nun, ''Turan Bey duymasın'' sözlerine Öztimur, ''Duysun, o konuda rahatız. Siyasette görev istenmez, verilir'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, ''Ayrıca siyasette sabır vardır'' dedi. Öztimur, ''Şafak'ın, bizi Mecliste iyi temsil edeceğini biliyorum. Ona her türlü desteğimizi sağlayacağız'' dedi. Seçimlere kadar 1 Mayıs ve 19 Mayıs günleri dışında miting alanlarında olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, 81 ili gezeceğini, programı uyarsa bazı illerin büyük ilçelerini de ziyaret edeceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, Twitter'a girmeye vakit bulamadığını ifade etti. Liderlerin her zaman özel bir içeceğinin olduğunun anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, bir dönem eşinin, avakadolu bir karışım hazırladığını, sabahları bunu içtiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki iki aylık süreçte daha profesyonel bir şeyler yapmak gerektiğini dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Genelkurmay Başkanlığını, Milli Savunma Bakanlığına bağlayıp bağlamayacakları sorusunu yanıtlarken, ''Hele bir olalım, ondan sonra Allah kerim. Yapacağımız çok şey var'' diye konuştu. ''CHP yüzde 25'in altında kalırsa, lider değişimi olur yorumları yapılıyor. Sizin bir tahmininiz var mı?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Tahminim var tabii, hedefimiz tek başına iktidar olmak. Eğer iktidar olamazsak, Türkiye'nin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olacağını düşünüyoruz. Sadece bu bizim kaygımız değil. Bu kaygıyı dünyanın pek çok saygın ülkeleri de paylaşıyorlar. O nedenle hedef iktidar olmak. Dördüncü büyük devrime adım atıyoruz biz, birincisi Cumhuriyet, ikincisi çok partili rejim, üçüncüsü sosyal demokrasi, dördüncüsü demokrasi ve özgürlük. Dördüncü adıma hazırlanıyoruz'' şeklinde konuştu. -''SİZLER YAPIYORSUNUZ, BİZİ GÖNDERİYORSUNUZ''- Resepsiyonun verildiği salonda TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kısa bir süre sohbet etti. Şahin'in, ''Biraz kilo vermişsiniz, bir-iki kilo verdiğinizi görüyorum'' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Şimdilik fena değil de bundan sonra biraz daha fazla verecekmişiz gibi geliyor'' dedi. TBMM Başkanı Şahin, memleketinin, bu seçimlerde seçim bölgesi olduğunu anımsatarak, seçim bölgesi olan Karabük'te bulunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, ''Siz sık sık değiştiriyorsunuz. Sayın bakanlar, yer değiştiriyorlar'' sözlerine Şahin, ''Genel Başkanlar, sizler yapıyorsunuz, bizi gönderiyorsunuz'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, bugünkü Genel Kurul konuşmasında, ''Lider sultasına son vereceklerini'' söylediğini anımsatarak, ''Destek verin, hep beraber son verelim'' dedi. Şahin, ''Olur inşallah'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, bunun genel başkanlar için de yük olduğunu belirten bir gazeteciye, ''29 ilde ön seçim, 12 ilde eğilim yoklaması yaptık. Ona rağmen atamalarda insanları tatmin edemiyoruz. Sonuçta onların bir beklentileri var, milletvekilleri listelerine girmek, seçilebilir yerde olmak istiyorlar. Sonuçta bu tercihi, halka bırakmamız daha iyi olur'' diye yanıtladı. -''SİYASETİN AKTÖRLERİ, BİRBİRİNİ ETKİLER''- Şahin, siyaset alanıyla ilgili yapılması gereken işler bulunduğunu vurgulayarak, seçimlerden sonra oluşacak yeni parlamentonun bu konuları öncelikle ele alması gerektiğini belirtti. Şahin, seçimlere yakın zamanda bunların ele alınamadığını, öncelikle bunları yapmak, sonra diğer işlere geçmek gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu da ''Biz hazır olacağız'' dedi. AK Parti'de gelecek dönemde ön seçim olup olmayacağına yönelik soruyu, ''Kişisel görüşümü söyleyebilirim, partide bir görevim yok. Niye olmasın, olabilir, gündeme gelebilir. Çünkü siyasetin aktörleri, birbirlerini etkilerler'' diye yanıtladı.