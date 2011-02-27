-"LİBYA'DAN AYRILMAK GİBİ NİYETİMİZ YOK" BURDUR (A.A) - 27.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Libya'dan tümüyle ayrılmak, oradaki hizmetleri yüzüstü bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Tam tersi, gelişmelerden sonra Libya'nın refahı için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz'' dedi. Çiçek, partisinin Burdur İl Başkanlığınca düzenlenen ''Türkiye Buluşmalarına'' katılmak üzere Burdur'a geldi. Vali Süleyman Tapsız'ı ziyaret eden Çiçek, basına kapalı görüşmenin ardından, Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'yı, Halı Sarayı'ndaki makam odasında ziyaret etti. Burada basın mensuplarının Libya'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlayan Cemil Çiçek, Libya'dan tahliye edilen vatandaşların sayısının sürekli değiştiğini söyledi. İki geminin Marmaris'ten Libya'ya tekrar hareket ettiğini hatırlatan Çiçek, 12'si askeri, 4'ü Türk Hava Yollarına ait olmak üzere 16 uçağın da tahliye çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yoğunluğun büyük ölçüde azaldığını anlatan Çiçek, yaklaşık 480 vatandaşın Tunus'ta olduğunu, bu dönemde bir şekilde Libya'dan Sicilya'ya gelmiş vatandaşlar da bulunduğunu kaydetti. Çiçek, ilk günlerin heyecanının büyük ölçüde hafiflediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bundan sonra da gelmek isteyenler olursa yine bu arzularını yerine getirmeye devam edeceğiz ama bizim maksadımız tümüyle Libya'dan çekilmek değil. Libya, bizim uzun yıllar tarihi beraberliğimiz olan, tarihin çok önemli zaman dilimlerini birlikte paylaştığımız, şehitlerimizin, kahramanlarımızın misafir edildiği bir coğrafya. Dolayısıyla kültür bağımız var, tarih bağımız var. Ortak pek çok yanımız var. O nedenle bizim de orada çok önemli hizmetlerimiz var. 30 milyar doların üzerinde Türkiye'nin orada üstlendiği işler var. Biz bu işleri devam ettiriyoruz, oraya hizmete devama kararlıyız. O nedenle de mevcut kargaşanın, kaosun ortaya çıkardığı arızi (geçici) bir durumdur. Yoksa Libya'dan tümüyle ayrılmak, oradaki hizmetleri yüzüstü bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Tam tersi, gelişmelerden sonra Libya'nın refahı için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz.'' -42 ÜLKE TAHLİYE İÇİN TÜRKİYE'YE BAŞVURDU- Cemil Çiçek, kendi vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'ye başvuran ülke sayısının da 42 olduğunu açıkladı. Olayların başladığı andan itibaren Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığını büyük ölçüde hissettirdiğini belirten Çiçek, ''Bu, devletimizin gücüdür, hükümetimizin başarısıdır. Bunun da böyle bilinmesinde fayda var. Tabiatıyla öylesine şartların yeterince oluşmadığı, kaosun halen varlığını büyük ölçüde sürdürdüğü bir yerde bu büyüklükte bir tahliyeyi temin etmek de çok kolay olmamıştır. Ufak tefek bazı sıkıntılar, zorluklar olmuştur. Halen de vardır. Bunu buradan değerlendirmek de zor. Devletin çöktüğü, devletin olmadığı bir coğrafyada, şartların saat başı değiştiği bir coğrafyada çok şükür bu başarıyı Türkiye yakalamıştır, bu da önemlidir. İnşallah arzu ederiz ki gerek Libya, gerek Tunus, gerek Mısır o coğrafyada barış, huzur bir an evvel tesis edilsin. Bu hem oradaki halkların hem de dünyanın yararınadır'' diye konuştu. Çiçek, bir basın mensubunun tahliyelerle ilgili Türkiye'den yardım isteyen ülkelerin vatandaşlarıyla ilgili Türkiye'nin tutumunun ne olacağını sorması üzerine, meseleye insani yönlerden bakmanın Türk milletinin ortak özelliği olduğunu söyledi. Devlet Bakanı Çiçek, şunları kaydetti: ''Bir kısım sıfatların, bir kısım özelliklerin lafını dünya ediyor, işini biz yapıyoruz. Bu bizim geçmişten, tarihimizden, kültürümüzden, inanç değerlerimizden elde ettiğimiz çok güzel bir kazanımdır. Dolayısıyla biz tarihi misyonumuzun gereğini dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da imkanlar ölçüsünde yaparız. Sadece bu Libya meselesiyle değil, Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi eski Osmanlı coğrafyası içinde olan ya da bunun dışında afetlere, depremlere vesaireye maruz kalmış ülkeler dahil, yapmış olduğu yardım tutarı yılda 2 milyar dolar civarındadır. Biz tarihi sorumluluğumuz olan coğrafyaya hizmet götürüyoruz. Buradaki kültür varlıklarımızı ayağa kaldırıyoruz. Oradaki insanlarla bu bağları devam ettiriyoruz. Onun dışında da yine insani mülahazalarla Endonezya'dan Haiti'ye varıncaya kadar bir felaket söz konusu olduğunda da en evvel orada dalgalanan bayrak Türk bayrağıdır, devletimizin bayrağıdır, milletimizin bayrağımızdır. Dolayısıyla bizim öyle bir hasletimiz var ve yılda 2 milyar dolar civarında da bu milletin katkısı var bu türlü işlere. Onun için meseleye biz böyle bir tarihi perspektiften bakarız. İnsani değerler açısından bakarız, bakıyoruz. Bize yakışan da budur. Libya meselesine de öyle baktık.'' Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, ziyarette Çiçek'e, Burdur'da üretilen İbecik beldesine özgü dokuma bez hediye etti. Çiçek daha sonra, Yukarı Pazar'da restore edilen iş yerleri ve tarihi Ulu Camii çevresini gezdi. -İRAN'DAN LİBYA HALKINA DESTEK İran, Libya'daki halk hareketini desteklediğini ve insani yardıma hazır olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, ''İran, Müslüman Libya halkının kıyamını destekliyor'' dedi. Kaddafi rejiminin saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralıların acılarını paylaştıklarını belirten Mihmanperest, Libyalıların yönetime karşı mücadelesini ''asil bir hareket'' olarak nitelendirdi. Mihmanperest, ''Libya halkına acil insani yardımda bulunmaya hazırız'' ifadesini kullandı. Tunus ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki halk hareketlerini desteklediğini açıklayan Tahran yönetimi, bu yönetimlerden halkın sesine kulak vermelerini istemişti. -YABANCI FİRMALAR FERİBOT SEFERİ DÜZENLİYOR Bazı yabancı denizcilik firmaları, Libya'dan ayrılmak isteyenler için bu ülkeden Malta'ya feribot seferleri düzenliyor. AP ajansının haberine göre, San Grawn ve Maria Dolores adlı feribotlar, Trablus limanında isteyen yolcuları alıyor. Feribotlar, hava koşulları elverirse bu akşam limandan Malta'ya doğru yola çıkacak. 400 yolcu kapasiteli San Grawn'ın Virtu Ferries adlı firmaya bağlı olduğu belirtilirken, diğer feribotun bir başka yabancı firma tarafından kiralandığı ve halen 90 yolcuyu kabul etmiş olduğu kaydedildi. Feribotlar dünden beri yolcu kabul ederken, limandaki resmi kontroller nedeniyle yolcu binişi çok yavaş seyrediyor. Trablus limanının sakin olduğu, çatışmalardan etkilenmediği belirtiliyor.