-"LİBYA'DA ESKİ YÖNETİME YER YOK" ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüşmesinde, ''Artık Libya'da eski yönetime yer yok'' dediği bildirildi. Alınan bilgiye göre, bir dizi temasta bulunmak için Türkiye'ye gelen Abdülcelil, kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Gül'den Libya'daki geçiş sürecine ilişkin destek istedi. Cumhurbaşkanı Gül de Libya'da baskı ve zulümden uzak yeni bir düzenin gecikmeden kurulması gerektiğini ve sürecin uzun sürmemesi gerektiğini vurgulayarak, ''Artık Libya'da eski yönetime yer yok'' dedi. Geçici Konsey'in intikam duygusu içinde hareket etmemesinin önemine işaret eden Gül, konseyin bütün Libyalıları kucaklaması ve kaosa meydan vermemesi gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin geçiş sürecinde Libya'ya her türlü destek ve katkıyı sağlamaya hazır olduğunu da Abdülcelil'e iletti. Bu arada Gül'ün, Abdülcelil'i kabulünün son bölümünde gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Cumhurbaşkanı Gül, bu sırada Libya'daki sıkıntılı dönemin sona ereceğinden emin olduklarını ifade ederek, Türk halkının kalbinin Libya halkıyla olduğunu söyledi. Abdülcelil de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye yönetimi bırakması çağrısı yaptığı gün Libyalılar'ın ülkeyi Türk bayraklarıyla donattığını belirtti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da hazır bulundu.