"Lastiklerde düzenli bakım yılda 3.0 milyar lira tasarruf sağlar"

İstanbul, 19 Mart (DHA) - Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran, Türkiye\'de sayıları bir milyonu aşan ticari araçlarda lastik bakımının düzenli yapılması durumunda ekonomiye yılda 3.0 milyar lira tasarruf sağlanacağına dikkat çekti.

Prometeon Türkiye, 2017 yılını değerlendirmek ve 2018 yılı hedeflerini paylaşmak üzere düzenlediği toplantının açılış konuşmasını yapan Prometeon 160 ülkede 7,300 çalışanı ve yaklaşık 1.2 milyar euro cirosu bulunan Prometeon’un dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi olması ile diğer lastik üreticilerinden ayrıştığına ve bu konuda uzmanlaştığına değindi.

ProTruck çatısı altında sunulan hizmetlerle sağlanan tasarruf hakkında da bilgi veren Alp Günvaran, “TÜİK verilerine göre Türkiye’deki ticari araç parkının büyüklüğü bir milyon adet. Tüm bu araçlar ProTruck hizmetlerinden faydalansalar sadece yakıttan 1.36 milyar liralık tasarruf sağlanabilir. Ayrıca lastik bakım, kaplama ve ürün etiket tasarrufları ile bu rakam yaklaşık üç milyar liraya ulaşabilir. Yapılacak bu tasarruf hem Türkiye ekonomisine hem de filolaların maliyetlerine önemli katkı sağlar. Prometeon Türkiye olarak Pirelli marka ticari lastiklerimiz ve ProTruck hizmetlerimizle ticari araç başına yıllık üç bin liralık tasarruf vadediyoruz” dedi.

Toplantıda ProTruck hizmetlerinin detaylarını aktaran Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak da, ProTruck hizmetlerini tasarlarken lastiğin yaşam döngüsündeki maliyet yaratan önemli alanlara odaklandıklarını belirterek şunları söyledi:

\"Filoların maliyetlerine baktığımızda ilk sırada yakıtın, ikinci sırada lastiğin yer aldığını biliyoruz. Prometeon Türkiye olarak müşterilerimize lastiği aldıkları andan itibaren tasarruf sağlıyoruz. Çünkü biz müşterilerimize premium kalitede Pirelli marka ticari lastikler sunuyoruz. ProTruck hizmetlerimizi tasarlarken de ürünün bakım anından yenilenen ömrüne, sürüşten hurdaya çıkmasına kadar lastiğin yaşam döngüsünde maliyet oluşturan tüm anlara ve lastiğin yakıta olan etkisini nasıl minimize edeceğimize odaklandık.\"

2017’de pek çok filo yöneticisi ve sürücüyle görüşerek 150 bin lastiğin bakımının gerçekleştirildiğini söyleyen Şenocak, \"13 FleetMobile mobil bakım servisimizle 2017 yılında 150 bin kilometre yol yaptık ve 40 şehirde 150 bin lastiğin bakımını gerçekleştirdik. Biz ProTruck hizmetlerimizle müşterilerimizin istediği her yerdeyiz. Kurduğumuz dijital filo yönetim sistemi ile müşterilerimizin filolarındaki her bir aracın her bir lastiğini yönetebilmesini sağlıyoruz” dedi.

Prometeon Türkiye’nin pazar payı ve büyüme rakamları tarafında yakaladığı başarılarla grup içinde geldiği konuma dikkat çeken Alp Günvaran da, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Prometeon Türkiye, Prometeon dünyası içinde bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi. Dünyadaki dört ana bölgeden birinin yönetim üssü olarak bugün 75 ülkenin, iki fabrikanın ve 3250 çalışanın sorumluluğunu üstleniyoruz. Öte yandan Prometeon’un dünyadaki dört üretim tesisinden biri de Türkiye’de yer alıyor. İzmit\'teki fabrikamız, 1960’ta kurulan ilk lastik fabrikası olması, Türkiye’deki ilk lastiği üretmesi ve sektörünün ilk Ar-Ge sertifikasına sahip olması gibi pek çok ilkle faaliyetlerini sürdürüyor. 800 bin adetlik yıllık üretim kapasitemizle ve iki bin çalışanımızla, ihracat gücümüzle ekonomiye ve istihdama sunduğumuz katkıdan gurur duyuyoruz.\"