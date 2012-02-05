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Politika

"Laiklik farklı inançların güvencesidir" ANKARA (A.A)

05 Şubat 2012 21:28

-"Laiklik farklı inançların güvencesidir" ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''inanç ve vicdan özgürlüğünün omurgası olan laikliğin, toplumdaki farklı inançların barış içinde birlikte yaşamalarının ön koşulu ve güvencesi olduğunu'' bildirdi.  CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, laikliğin Anayasaya girişinin 75. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.  Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: ''Mustafa Kemal Atatürk, 'Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğünün de güvencesi demektir' diyerek, laikliğin, demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeğini vurgulamıştır. İnanç ve vicdan özgürlüğünün omurgası olan laiklik, toplumdaki farklı inançların barış içinde birlikte yaşamalarının ön koşulu ve güvencesidir. Cumhuriyetin ve demokrasinin ulusal bütünlüğün ve iç barışın temel değeridir. Devletin ve kurumlarının, toplumun, hukukun ve eğitiminin laik olması, asla ödün veremeyeceğimiz temel kuraldır. Laiklik ilkesinin temel amacı aklın özgürleşmesidir. Laiklik aynı zamanda, temel hak ve özgürlüklerin, kadın erkek eşitliğinin çağdaşlığın ve modernleşmenin de güvencesidir. Bugün laiklik ilkesinin Anayasamıza girişinin 75. yılıdır. Bu, uygarlaşma sürecinde attığımız en önemli adımlardan biridir. Cumhuriyetimizi ve onun temel değerlerini yaratanlara, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkese saygı, şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz.''

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