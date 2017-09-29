"Kuzey Irak Referandumu'ndan Barzani zararlı çıkacak"

Gül Kaba/Ankara, 29 Eylül (DHA) KUZEY Irak Referandumu\'na ilişkin konuşan Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Barzani kendi aleyhine bölge ülkelerini biraya getirmeyi başardı. Referandumdan Barzani zararlı çıkacaktır ve bu ona çok büyük bir darbe olacak\" dedi.

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye\'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkenin karşı olmasına rağmen gerçekleştirdiği \'bağımsızlık referandumu\'nun resmi sonuçlarına göre oy kullanan kişilerin yüzde 92.73\'ü \'evet\' oyu kullandı. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, referandum sonuçlarına ilişkin DHA\'ya açıklamalarda bulundu. Kuzey Irak Referandumu\'ndan Barzani’nin zararlı çıkacağını belirten Prof. Dr. Ünal, \"Barzani\'nin gidişatına göre tavır alma niyetinde olan hem Amerika hem de İsrail ve onlarla birlikte hareket eden PKK/PYD\'ye de çok ciddi bir ders olmuş olacak. Çünkü bölge ülkeleri bir araya geldi\" diye konuştu.

\"Barzani yönetimde sıkıştı, referandum yaptı\"

Kuzey Irak Referandum\'unun sonucunu önemsemediğini zaten referandumdan \'hayır\' çıkmasını beklemenin abes olacağını kaydeden Prof. Dr. Ünal, \"Referandumda \'evet\' çıktı şimdi ne olacak? tartışması anlamsız bir tartışmadır. Önemli olan bölge ülkelerinin başta Irak Merkezi Hükümeti\'nin bu referandumu illegal kabul etmesi. Şuanda bu referandumu bağımsızlık yolunda atılmış temel adım olarak kabul eden dünyada hiç kimse ve hiçbir uluslararası kuruluş yok.Ben referandumun sebebini Mesud Barzani\'nin Kuzey Irak\'taki yönetimde sıkışmışlığındaarıyorum. Birde bu tür insanların çok ciddi devlet yönetme tecrübe ve gelenekleri olmadığı için kendi güçlerini abartırlar başkalarını da hafife alırlar. Mesela Türkiye\'nin bu kadar ciddi tepkiler vereceğini hesaplayamadı. Türkiye\'nin bu referandumu kabullenmesi mümkün değil. İç politikada Barzani sıkıştı çünkü muhalifler Talabani ve Goran hareketi artan bir oranda Barzani\'nin baskıcı ve büyük ölçüde yolsuzluğa dayanan yönetim tarzını protesto ediyorlar\" ifadelerini kullandı.

\"Barzani milli kahramanlık peşinde\"

Barzani\'nin ülkeyi ekonomik olarak çok kötü yönettiğini ve bunun sürdürülebilir bir tarafı olmadığını dile getiren Prof. Dr. Ünal şöyle devam etti:

\"Bütün bunlar Barzani\'yi milli kahramanlık yapmaya ve yüzyıllık bir amacı gerçekleştiren bir lider olmaya itti diye düşünüyorum. Barzani referandumun zamanlamasında hata yaptı, bu referandum olmamalıydı. Çünkü bölge ülkeleri buna asla izin vermezler. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) sisteminde böyle bir referandumun yapılarak bir bölgenin bağımsız devletten ayrılmasına izin verilmesi kolay bir şey değildir. Hatanın sonucunda şu ortaya çıktı; ilk defa Irak Merkezi Hükümeti, Türkiye ve İran birlikte hareket ediyor. Hatta dolaylı olarak şu da denilebilir; Suriye de referanduma ve bağımsız Kürdistan sürecine karşı olduğuna göre, oda bu üç ülkeyle birlikte hareket etmiş oluyor. Sonuçta bütün bölge ülkelerini Barzani kendi aleyhine çevirdi. Öte yandan İsrail dışında kendilerine siyasi destek veren hiçbir ülke olmadığını gördüler.\"

Bundan sonra Barzani ne yapacak?

Bundan sonra Barzani\'nin ya geri adım atıp halk karşısında zor durumda kalacağını ya da \'çıkan karar doğrultusunda hareket edeceğiz, kim ne derse desin\' deyip devam edeceğini ve ciddi yaptırımlar karşılaşacağını ifade eden Prof. Dr. Ünal, şöyle konuştu:

\"Bu işin sonu yok, bence Barzani ya geri adım atıp çok zor durumda kalacak. Çünkü geri adım attığınızda halka ne diyeceksiniz. Bağımsızlık lafı bir kere şişeden çıktı mı, üstelik bunu bütün protestolara rağmen referanduma koydunuz mu; bundan sonra bölge ülkelerinin güvenini yeniden kazanmak zaten mümkün olamaz. Bir diğer sonucu \'biz bağımsızlık referandumu kararını çıkardık, bundan sonra bu kadar doğrultusunda hareket ederiz, ister beğenin ister beğenmeyin\' derse yaptırımların uygulanması başlayacak. Öncelikle Irak Merkezi hükümeti kendi topraklarında illegal bir varlık oluşumu olarak değerlendiriyor bu durumu. Askeri tedbirler de dahil olmak üzere bütün tedbirlere başvuracağını açıkladı. Irak hükümetinin tavrı var ve bu tavra İran ve Türkiye\'de destek veriyor.\"

Türkiye\'nin Barzani\'ye karşı atacağı adımlar

Türkiye\'nin Barzani\'ye karşı atacağı adımlara ilişkin de konuşan Prof. Dr. Ünal, \"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıklamaları açıkça gösteriyor ki Türkiye yaptırımlar uygulama konusunda kararlı, geri adım da atmayacaktır. En başta da ekonomik yaptırımlar geliyor. Sadece Habur Sınır Kapısı\'nın devre dışı bırakılması Barzani\'nin büyük ölçüde etkisizleşmesini sağlar. Çünkü Barzani bütün dış ticaretini Habur üzerinden yapıyor. Barzani\'nin Türkiye\'deki şirketlerine el konulması ve mal varlıklarının dondurulması halinde çok daha büyük zararlar göreceği açık. Bugüne kadar Türkiye, Barzani\'yi Irak Merkezi Hükümeti\'ne karşı korudu hep, böyle bir şey yapmadığında Barzani askeri olarak Irak Merkezi Hükümeti\'ne karşı ortada kalmış olacak. Şimdiye kadar Türkiye askeri olarak Barzani\'nin güçlerini eğitti, bundan sonra herhalde bunu yapmayacaktır. Barzani Türkiye\'den elektrik alıyor, zaman zaman kredi alıyor çünkü yönetim çok kötü. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın söylediği gibi petrolün vanası bizde, bu boş bir laf değildir. Çünkü Barzani\'nin bütün geliri petroldür. Burada iki yöntem uygulanabilir ilki petrolün vanası kapatılabilir, iki petrolden elde edilen gelir neyse bu Barzani\'ye değil Irak Merkezi Hükümeti\'ne verilebilir. Dolayısıyla Barzani her halükarda kaybetmiş olur\" diyerek sözlerini tamamladı.

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