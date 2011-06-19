-"KURUMSAL YENİLİKLERE İHTİYACIMIZ VAR" ERZURUM (A.A) - 19.06.2011 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Mutlaka kurumsal yeniliklere ihtiyacımız var, Türkiye'nin bütün potansiyelini harekete geçirmeye ihtiyacımız var. İşte bu noktada kalkınma ajanslarımızın son derece stratejik bir rolü olduğuna inanıyorum'' dedi. Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Erzurum Polat Renaissance Otelde düzenlenen, 1. Kalkınma Ajansları Konferansı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 hedefleri, kalkınma ajansları ve Kalkınma Bakanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, 2002 yılından beri AK Parti Hükümeti döneminde her alanda geliştiğini ifade eden Yılmaz, ''Türkiye, 2002 yılından bu yana bizim hükümetlerimiz döneminde çok hızlı bir gelişim seyri yakaladı. 230 milyar dolarlık bir ekonomiden, 2010 yılı verileriyle bakarsak, 740 milyar dolarlık bir ekonomi haline dönüştü. 8 yıl içerisinde üç kattan daha fazla büyüdü. Şimdi önümüzdeki döneme baktığımız zaman daha üst noktalara çıkmak istiyoruz'' diye konuştu. İktidarın 2023 hedefinin, ülkenin gelişimi için bir yol haritasını olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: ''2023 dediğimiz vizyon, yol haritamızı şekillendiriyor. Bu 8 yılda üç kattan daha fazla büyüdüyse ekonomimiz, 'önümüzdeki 12 yılda da üç kat büyüyebiliriz' diye düşündük. Önümüzdeki dönem için 2 trilyon dolardan fazla bir ekonomik büyüklük hedefledik. 2002'lerde 3 bin 500 dolar civarında olan kişi başına gelir, küresel krize rağmen 2010 yılında 10 bin doları aştı. 2023'lerde en az 25 bin dolar kişi başına gelir hedefliyoruz. İhracat da 2010 yılında 114 milyar dolar olmuştu, bu yıl 130 milyar dolarlara tekrar ulaşacağız. 2023'te 500 milyar dolar bir ihracat hedefliyoruz. 50 milyar doları aşan bir turizm geliri hedefliyoruz. Tarımda, GAP, DAP ve KOP gibi programların da tamamlanmasıyla ilk beş ülke arasına giren bir ülke olmak istiyoruz. Enerjide, nükleer enerji santralları olan, hidroelektrik potansiyelini aşağı yukarı tamamını kullanan daha gelişmiş bir ülke olmak istiyoruz.'' Yılmaz, ülkedeki araştırma geliştirme (ARGE) harcamalarını 2023'te yüzde 3 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini, yine savunma sanayinde de dünyada önde gelen ve ihracat potansiyeli olan bir ülke olmayı amaçladıklarını bildirdi. Cevdet Yılmaz, hükümetin yeni dönemde, demir, deniz ve karayolu çalışmalarında ciddi yatırımlar yapacağını, şehirlerin yaşam kalitesini yükseltme konusunda önemli hizmetlerde bulunacağını dile getirdi. Su, Kanalizasyon ve Altyapı Programı (SUKAP) hakkında da bilgi veren Yılmaz, mali imkanları yetersiz belediyelere nüfusu 25 binin altındaysa yüzde 50 hibe, üstündeyse uzun vadeli kredi şeklinde mali destek sağlanacağını vurguladı. Yılmaz, sağlık ve eğitim alanlarında da önümüzdeki süreçte çok önemli değişimlerin yaşanacağını ifade etti. -KALKINMA AJANSLARI- Yılmaz, Türkiye'deki kalkınma ajanslarının, ekonomik gelişimde önemli rolünün bulunduğunu anlattı. Kalkınma ajanslarının önemine değinen Yılmaz, şöyle devam etti: ''Mutlaka kurumsal yeniliklere ihtiyacımız var, Türkiye'nin bütün potansiyelini harekete geçirmeye ihtiyacımız var. İşte bu noktada kalkınma ajanslarımızın son derece stratejik bir rolü olduğuna inanıyorum. Kalkınma ajanslarıyla bütün ülkemizin, bütün insanımızın potansiyelini işte bu kalkınma sürecine yönlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bu sadece projelere verilen mali destek boyutuyla değil. Değişik aktörleri, yerel aktörleri bir araya getiren, ortak hedef ve vizyonda birleştiren, yörenin potansiyelini ortaya çıkaran, yurt içinde ve yurt dışında bunun tanıtımını yapan, yönetişim dediğimiz hadiseyi gerçekleştiren ve bu yönüyle bir sinerji oluşturan kurumlardır, kalkınma ajanslarımız. Dolayısıyla bu ajansların çabalarını 2023 vizyonumuz çerçevesinde çok önemsediğimizi belirtmek isterim.'' -KALKINMA BAKANLIĞI- Hükümetin yaptığı yeni uygulamayla önümüzdeki dönemde bakanlıklarda bir dizi değişikliklerin yapıldığını anımsatan Yılmaz, ''Önümüzdeki dönem kurumsal anlamda yeni bir dönem. Bakanlıklarımızın yapısında da bir değişim oldu. Artık Türkiye'de Devlet Bakanlığı müessesesi ortadan kalktı, ben de son devlet bakanlarından biriyim. Bundan sonraki dönemde sadece Başbakan, 4 Başbakan Yardımcısı, 20 İcracı Bakanlıktan oluşan yeni bir yönetim yapısı gündemimizde. Bu çerçevede Devlet Planlama Teşkilatımız (DPT) da Kalkınma Bakanlığına dönüştürülmüş durumda. Tabii fiilen uygulama henüz başlamadı. Oluşacak yeni kabineyle birlikte Kalkınma Bakanlığı da faaliyete başlamış olacak. Kalkınma Bakanlığı, bütün bu kalkınma ajanslarının bir anlamda şemsiye organizasyonudur'' diye konuştu. DPT'den Kalkınma Bakanlığına geçerken üç yeni unsur ilave edildiğini bildiren Yılmaz, kalkınma faaliyetlerini izleyecek Yatırımlar İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, uzun vadeli strateji geliştirecek Kalkınma Araştırmaları Merkezi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresinin oluşturulduğunu anlattı. Yılmaz, Kalkınma Bakanlığının diğer misyonunun, ülkenin kalkınma tecrübesini komşu ve çevre ülkelerle paylaşmak ve diğer ülkelerdeki reform sürecine destek olmak şeklinde tarif edilebileceği ifade etti. Yılmaz daha sonra 1. Kalkınma Ajansları Konferansı kapsamında düzenlenen sportif turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalya verdi. Yılmaz, konferansın ardından beraberindekilerle kentteki tarihi mekanlarından Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi'ni gezi. Yılmaz, Üç Kümbetler'i ziyaretinde, kendisiyle görüşen ve ailesinin Bingöllü olduğunu belirten Hilmi Akgül'ün Toprak Tabya Mahallesi'ndeki evine geçerek, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Paşa Akgül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz, daha sonra karayoluyla Bingöl'e hareket etti.