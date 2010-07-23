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Politika

"KURTULMUŞ'A BASKI" İDDİASINA YALANLAMA ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 23:06

-"KURTULMUŞ'A BASKI" İDDİASINA YALANLAMA ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Kapatılan Refah Partisinin eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Özel Kalem Müdürü Mehmet Karaman, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerdeki, ''Erbakan'dan Kurtulmuş'a imza baskısı'' ve ''Erbakan'ın Kurtulmuş'a Genel Başkanlığı bırak'' dediği ifadelerinin ''tamamen uydurma ve gerçekle hiçbir alakası'' olmayan ifadeler olduğunu bildirdi. Mehmet Karaman, yazılı açıklamasında, söz konusu haberlerin bugün ''aynı kaynağa bağlı olarak maksatlı olarak malum iki internet sitesinde'' yayımlandığını belirtti. ''Bu haberlerin gerçekle hiçbir alakası yoktur ve maksatlı olarak uydurularak yazılmış haberlerdir'' değerlendirmesini yapan Karaman'ın açıklaması şöyle: ''Bu haberlerde 'Kongre iptali için Erbakan yeterli imzayı toplayamadı' ifadesiyle sözde delegelerin etkilenmesine çalışılmıştır. Halbuki, Kongre için yeterli imza kat kat fazlası ile bir hafta gibi kısa bir zamanda temin edilmiştir.''

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