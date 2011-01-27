-"KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN"İN ÖZEL GÖSTERİMİ İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Zübeyr Şaşmaz'ın yönettiği, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Nur Aysan'ın rol aldığı ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filminin özel gösterimi yapıldı. Nişantaşı City's'deki gösterim sonrasında düzenlenen basın toplantısında yönetmen Zübeyr Şaşmaz, bir gazetecinin, ''Eleştirmenler filmin Türkiye-İsrail ilişkileri konusunda bir soru işareti bıraktığını söylüyor, bu konuda ne söyleyeceksiniz?'' sorusuna, ''Bu film bir aksiyon filmi ama İsrail ile Türkiye arasında ne kadar sorun yaratır... Godard'ın Film Sosyalizm'i İsrail ile Fransa arasında ne kadar sorun yarattıysa bu da o kadar yaratır. Yani bu filmin anlatımı da o kadar'' yanıtını verdi. Filmin senaristi Bahadır Özdener de aynı soruya karşılık, İsrail ile Türkiye arasında 1948'den beri konuşulmayan ilişkiler olduğunu, filmin, bu ilişkilerin konuşulmasına fırsat vermesini umduğunu söyledi. Filmin Almanya'da yasaklandığının hatırlatılması üzerine de Özdener, avukatlarının gerekli başvuru ve itirazları yaptığını belirterek, ''Bu zaten hukuka aykırı bir karardı. Umuyorum bugün öğleden sonra olumlu netice alacağız ve filmimiz önce Almanya, ardından da bütün Avrupa ve Türkiye'de gösterime girecek. Bazı sinema salonları, filmle ilgili bu hassas durum devam etse bile dağıtımcımıza filmi göstereceklerini beyan etmişler. Neticede Alman film denetleme kurumunun hiçbir yaptırım hakkı yoktur. Hiçbir denetleme kurumu hiçbir filmi yargılayamaz, hüküm veremez'' şeklinde konuştu. Özdener, ''Filmin çekimi için AK Parti hükümetinden bir destek aldınız mı?'' sorusuna karşılık da böyle bir destek almadıklarını, zaten Pana Film'in de film çekmek için herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığını söyledi. Mavi Marmara gemisini İHH Vakfının yardımıyla kullandıklarını aktaran Özdener, bu konunun hükümetle alakalı bir tarafı olmadığını vurguladı. -''BİZİM HİÇBİR HALKLA SORUNUMUZ YOK''- Başrol oyuncularından Necati Şaşmaz da ''Gala neden düzenlenmedi?''şeklindeki soru üzerine, ''Filmi izleyenler bunun nedenini çok iyi anlamış olacaklar. Olaya oradan bakınca bu filmin galasının olmaması gerektiğini herkes anlar. Özellikle gala düzenlemedik'' dedi. ''Filistin ile ilgili gerçekten bilginiz ve ilginiz var mı, yoksa sadece para kazanmak için mi yaptınız?'' sorusuna karşılık da Necati Şaşmaz, gerçekten ilgileri olduğunu, tüm Türkiye'nin bildiği ''Kurtlar Vadisi'' dizisinde zaten İsrail'in Filistin'e zulmünü işlediklerini ifade etti. Şaşmaz, ''Kurtlar Vadisi Irak'' filminden sonra ''Kurtlar Vadisi Filistin''i çekmeye karar verdiklerini ve bu kararı tüm ekip olarak aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''İlgimiz ve bilgimiz doğrultusunda yaptık. Nasıl ki insanlar dizilerden para kazanıyorlarsa filmlerden de para kazanılıyor ki daha iyisini, daha güzelini insanlara sunabilesiniz. Tıpkı Amerika'nın ve diğer ülkelerin yaptığı gibi. Ama başka yollardan, mesela komedi filmlerinden de para kazanabilirsiniz. Biz dünyaya bir zulmün sesini duyuran bir film yapıyoruz. Bizim hiçbir halkla sorunumuz yok. Filmde bir Yahudi karşıtlığı da yoktur. Bizim kökenimizde de Yahudi karşıtlığı yoktur. Aksine bugün günümüzde 'Sefarad' dediğimiz, göç etmek zorunda kalıp ülkemize gelen birçok Musevi vatandaşımız vardır. Ve o halkla hiçbir zaman sorunumuz olmadığı gibi bugün de yarın da olmayacaktır. Bizim Osmanlı gibi dinleri asimile etmeyen, her dine, dile, azınlığa saygı duyan bir geçmişimiz vardır.'' -SİNEMA ELEŞTİRMENİ DORSAY- Filmin özel gösterimine katılan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay da çok fazla şiddet içeren filmin büyük bir katliam hikayesini anlattığını belirterek, ''Türkiye'nin Ortadoğu'da oynamaya çalıştığı barışçıl, yapıcı rolle ne kadar bağdaşır çok kuşkuluyum. Özü çok tartışmaya açık ama biçim olarak, aksiyon sineması olarak gerçekten çok başarılı buldum. Almanya'da tam Soykırımı Anma Günü'nde gösterilmek istenmesi büyük bir hata oldu. Aslında yasaklanmaması lazım, hiçbir film yasaklanmamalı. Filmdeki tek iyi Yahudi bir kız, diğerleri hep öldürme makinesi halinde. Halkları birbirine yaklaştıran ve dostluk aşılayan bir film olmadığı kesin'' diye konuştu. ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filminin konusu şöyle: ''Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşları Filistin'e gitmiştir. Bu baskının askeri planlayıcısı İsrailli komutan Moşe ele geçirilmelidir. Polat, Moşe'ye ulaşmaya çalışırken Filistin'de masum insanların nasıl öldürüldüklerini görür. Teknolojik imkanlar ve kural tanımazlık, Moşe'yi kurtarmaya yetmeyecektir.'' Yarın gösterime girecek filmin özel gösterimine filmin oyuncularının yanı sıra sanat camiasından davetliler de katıldı.