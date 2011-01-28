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Dünya

"KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN FİLMİ İLİŞKİLERİ GEREBİLİR"  LONDRA (A.A)

28 Ocak 2011 19:38

-"KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN FİLMİ İLİŞKİLERİ GEREBİLİR"  LONDRA (A.A) - 28.01.2011 - İngiliz yayın kuruluşu BBC, bugün vizyona giren "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin, "Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri daha da gerebileceğini" öne sürdü. BBC'nin İstanbul muhabiri Jonathan Head'in kaleme aldığı haberde, filmde geçen yıl 9 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye yardım götüren filoya saldırısının konu alındığı kaydedildi. Filmin Almanya'da gösterime giriş tarihine ilişkin tartışmalar çıktığına dikkati çekilen haberde, bazı Alman siyasetçilerin filmi antisemitik olduğu gerekçesiyle kınadığı belirtildi. Filmin konusuna da değinilen haberde, "Bu film, Rambo'nun Türk versiyonu ya da Chuck Norris filmleri gibi" denildi.  Senarist Bahadır Özdener'in görüşlerine yer verilen haberde, Özdener'in filmin Yahudi karşıtı olduğu eleştirilerine katılmadığı aktarıldı. BBC muhabiri Head, Özdener'e filmin Türkiye-İsrail ilişkilerine daha fazla zarar verebileceği, bu konuda ne hissettiğini sorduğunu ve Özdenir'in şunları söylediğini bildirdi: "Mutlu olurum. Çünkü ilişkimiz yalanlar üzerine kurulu. Türkiye, İsrail silahlarını satın almak için milyonlarca dolar veriyor. Ama bir yazar ve senarist olarak, ben 'masum insanları lütfen öldürmeyin' diyebilirim." BBC, filmin Türkiye ve Arap dünyasında çok izleneceğini, bu konuda şüphe olmadığını da bildirdi. Bu arada "Kurtlar Vadisi Filistin" filmi, İngiltere'nin başkenti Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerdeki bazı sinemalarda da bugün gösterime girdi. 

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