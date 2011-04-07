-"KÜRTÇE EZAN DA İSTERLERSE ŞAŞMAM" ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, "Bölücü ağızların şimdi de milletin dinine dil uzatma cüreti gösterdiğini" belirterek, "yakında Kürtçe ezan istemeleri karşısında da şaşırmayacağını" dile getirdi. Topçu, yaptığı yazılı açıklamada, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Diyanetin imamlarının arkasında namaz kılmayın" şeklindeki çağrısına tepki gösterdi. Açıklamasında, "Sivil itaatsizlik adıyla bölgede terörü ve gerilimi artırarak kendi siyasi ikballerini garanti altına almaya çalışan bölücülerin siyasi ağızları kantarın topuzunun ayarını iyice kaçırmış vaziyettedirler. Şimdi hedefe bölgede görev yapan cami imamlarını koydular. Cami imamlarını hedef gösteriyorlar" ifadelerini kullanan Topçu, bölgede görev yapan imamlarla ilgili çok üzücü olaylar yaşandığını, cinayetler işlendiğini hatırlattı. Vatansever, birlik ve beraberlik yanlısı, dinimizin hoşgörü, sevgi ve kardeşlik mesajlarını anlatan onlarca imamın bölücüler tarafından katledildiğini vurgulayan Yalçın Topçu, "Buna rağmen imamlarımız yılmamış, dinimizin güzelliklerini anlatmaya devam etmişlerdir. Belli ki bölücüler imamlarımızın bu mesajlarından rahatsız olmuşlardır. Sevgi ve kardeşlik mesajlarının, ilahi emirlerini olduğu bir yerde kinin düşmanlığın yaşayabilmesi mümkün mü? Elbette dinimizin üstün mesajlarını dile getiren imamlarımıza karşı düşmanlık yapacaklar. Kirli oyunları bozuluyor çünkü..." ifadelerini kullandı. Topçu açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Bölücü ağızlar şimdi de milletin dinine dil uzatma cüreti gösteriyorlar. Saçma sapan gerekçelerle, akla hayale gelmedik komplocu iftiralarla halkı diyanetin imamlarının arkasında namaz kılmamaya davet ediyorlar. Duyan da bunları beş vakit camiden çıkmayan adam sanacak. Bölgenin insanlarıyla acaba kaç defa aynı secdeye baş koymuşlardır doğrusu merak ediyorum. Sanki namazda gözleri varmış gibi ana dilde ibadet gibi saçma bir talepte bulunuyorlar. Ezanda pek kulakları olmasa da yakında Kürtçe ezan da isterlerse şaşmam."