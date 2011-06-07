-"KÜRTÇE EZAN BÖLÜCÜLÜĞÜN DELİLİ" ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, ''Ezan, bütün İslam aleminde Arapça okunmaktadır. Müslümanların kardeşliğine, birliğine en büyük delil olarak ezan istisnasız her yerde Arapça okunur'' değerlendirmesinde bulundu. Topçu, yaptığı yazılı açıklamada, bölücülerin milletin canını almakla kalmayıp, şimdi de diniyle, diyanetiyle uğraşmaya başladığını savundu. Bölücülüğün artık çok tehlikeli bir aşamaya geldiğini öne süren Topçu, açıklamasında şunları kaydetti: ''Ezan, bütün İslam aleminde Arapça okunmaktadır. Müslümanların kardeşliğine, birliğine en büyük delil olarak ezan istisnasız her yerde Arapça okunur. Devlet bölücü terörle mücadelesinde sil baştan konsept değişikliği yapmak zorundadır. Kürtçe ezan konusu bölücülerin gerçek yüzlerini ortaya çıkarmıştır. Seküler, baskıcı, ırkçı bir yapı söz konusudur. Kürt kardeşlerimiz bu ibretlik manzarayı net bir şekilde görmektedir. 12 Haziran seçimlerinde bölücülerin siyasi uzantılarına da gerekli dersi vereceklerdir. Kürtçe ezan, artık bölücülüğün başka bir aşamaya geçtiğinin en büyük delilidir. Hükümet bu edepsizliğe, bu keyfiliğe ve bozgunculuğa gerekli cevabı en kısa zamanda vermelidir.'' Açıklamasında, 12 Haziran'da iktidara gelmeleri halinde atacakları ilk adımın idamın geri getirilmesini halka sormak olacağını belirten Topçu, ''Milletimiz içini ferah tutsun BBP olduğu müddetçe bu ülkeyi kimse bölemez'' ifadelerini kullandı.