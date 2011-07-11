-"KÜRT MESELESİ ELE ALINMALI" SOFYA (A.A) - 10.07.2011 - Cumhurbaşkanı Gül, yeni Anayasa çalışmaları sırasında Kürt meselesinin geciktirilmeden ve realist şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. Gül, resmi ziyaret için bulunduğu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını izleyen gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında, ziyaretine ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bütün komşularıyla iyi ilişki içinde olmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Gül, ''Eğer iyi komşuluğunuz yoksa, o zaman çıkmaz sokakta bir ev gibi olursunuz'' dedi. Komşularla iyi ilişkilerin çok büyük ekonomik, siyasi ve sosyal hareketlilik kazandıracağının altını çizen Gül, bu şekilde ülkelerin büyük bir bölge oluşturabileceğini kaydetti. Gül, Bulgaristan ile enerji alanındaki ilişkilere de önem verdiklerini belirterek, Nabucco projesinin iki ülkeyi de ilgilendirdiğini, doğalgaz boru hatlarını birbirine bağlı hale getirmeyi istediklerini söyledi. -SURİYE'DEKİ GELİŞMELER- Türkiye'nin, güney komşusu Suriye ile de yakın ilişkileri, iki ülkede akraba olanların yaşadığını anlatan Gül, Türkiye'nin Suriye'nin dönüşüm politikasına yardımcı olmak istediğini kaydetti. Türkiye'nin yaklaşımını ''angajman politikası'' olarak tanımlayan Gül, ''Vaktiyle Batı'nın, başta Amerikalılar olmak üzere herkesin izole ettiği dönemde, biz angaje politikalarını takip ederek, Suriye'nin orta vadede bugünkü çağa uygun bir düzene geçmesine yardımcı olmak istedik'' dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'da bu iradeyi geçmişte görmekten cesaret aldıklarını anlatan Gül, Suriye'nin iç işlerine karışmama prensibi temelinde, tecrübeleri paylaşma arzusuyla hareket edildiğini belirtti. -KIBRIS MÜZAKERELERİ- Cumhurbaşkanı Gül, İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen Kıbrıs görüşmelerinde çözümü hangi noktada gördüğünün sorulması üzerine, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile geçen hafta her şeyi gözden geçirdiklerini anlattı. Türkiye'nin, ikili görüşmelerin 2010 yılında sonuçlanmasını, ortaya bir boşluk çıkması halinde bunun da referanduma götürülmesini çok istediğini anımsatan Gül, ancak görüşmelerin sonuçlanmadığını ifade etti. -ŞİKE VE DENİZ FENERİ SORUŞTURMALARI- Cumhurbaşkanı Gül, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmada bilgi sızdırılırken, Deniz Feneri E.v soruşturmasında böyle bir durumun olmamasına dair değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine, ''Bu tahlili bilemem'' dedi. Soruşturmalarda izlenen yöntemlere ilişkin değerlendirmelerini aktaran Gül, ''İddianame tamamlanıp, mahkemece kesin karar verilmeden herkesi masum görmek gerekir'' diye konuştu. -KÜRT MESELESİ VE YENİ ANAYASA- Gül, ''yeni Anayasa çalışmalarında Kürt meselesiyle ilgili kırmızı çizginin nereye kadar olması gerektiği'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Türkiye'nin en önemli sorunu bu. Bu sorunlar 10 sene önce, 20 sene önce daha kolay, daha az maliyetle çözülürdü. Bugün daha sıkıntılı. O kadar şehit, o kadar hayatını kaybeden insanlar... Şehitlerimiz hepimizi büyük eleme sevk ediyor. Psikolojik eşikler aşılıyor bazen. Hiç geciktirmeden, realist şekilde ele alınması gerekir. Yol haritası da şudur; hepimiz aynı ülkenin çocukları olduğumuza göre ortak çok büyük bir anlayış var ve demokratik, hukuk ve evrensel değerler... Bunları yan yana getirdiğimizde bu işlerin içinden çıkılır.'' Gül, ''Bu dönem çözüleceğine inanıyor musunuz'' sorusunu da ''Bana göre hem kolay hem zor'' diye yanıtladı. Cumhurbaşkanı Gül, başka bir soru üzerine, MGK'nın Diyarbakır'da toplanmasını hiç düşünmediğini belirtti.