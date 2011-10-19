-"Kürt kardeşlerimizin PKK ile ilgisi yok" BURDUR (A.A) - 19.10.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bazı ülkelerin terörü desteklediğini belirterek, ''Gerçekte Kürt kardeşlerimizin PKK ile ilgisi yok'' diye konuştu. Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a gelen Veysel Eroğlu, burada partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti iktidarında yapılan icraatlardan söz eden Eroğlu, Türkiye'nin dünyada itibarlı bir ülke haline geldiğini, IMF yardımları olmadan yollarına devam ettiklerini söyledi. Eroğlu, dünyada yaşanan ekonomik krizi Türkiye'nin çok fazla etkilenmeden aştığına değinerek, Türkiye'nin yükseliş içerisinde olduğunu aktardı. Türkiye'nin bu yükselişini görerek engellemek isteyen ülkeler olduğunu ifade eden Eroğlu, ''Türkiye'nin yükselişini görüyorlar ve bundan dolayı bizi engellemek isteyen dost görünüp düşman olan ülkeler var. İşte bu ülkeler terörü destekliyor. Gerçekte Kürt kardeşlerimizin PKK ile ilgisi yok ama inanıyorum ki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde bu sorunu da aşacağız'' dedi. Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Eroğlu, ''Bu bayrak ilelebet bu topraklarda dalgalanacak, bu konuda kararlıyız. Ne gerekiyorsa da yapılacak. Kalleşçe yapılan saldırının intikamı ağır bir şekilde alınacaktır'' diye konuştu. Ziyarette AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Aysun Çetiner, Bakan Eroğlu'na el dokuması halı hediye etti. Bakan Eroğlu, daha sonra karayoluyla Afyonkarahisar'a hareket etti.