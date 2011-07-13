-"KURŞUN HARFLERİN EFENDİSİ" ÇANAKKALE (A.A) - 13.07.2011 - Çanakkale'nin ilk günlük gazetesi ''Yeni Gelibolu''nun sahibi 86 yaşındaki Süleyman Tokgöz, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) yayın organı Bizim Gazete'nin muhabiri İskender Özsoy tarafından adına yazılan ''Kurşun Harflerin Efendisi'' adlı kitabını imzalayarak, ilçe protokolüne dağıttı. Gelibolu Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'yı ziyaret eden Tokgöz, burada yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin ilk günlük gazetesi olan ''Yeni Gelibolu''yu 57 yıl boyunca harf harf, satır satır elle dizdiğini ve basıldıktan sonra dağıttığını söyledi. Tokgöz, kendisi için yazılan kitabın son derece anlamlı olduğunu, aldığı en değerli hediyelerden biri olduğunu kaydetti. Kaymakam Nazlı ise Gelibolu'da pek çok ilke imza atan Tokgöz'ü ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Emektar gazeteci Tokgöz, daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Özacar, burada yaptığı konuşmada, kısa süre de olsa Tokgöz'ün çıraklığını yaptığını ve 86 yaşına gelen Tokgöz'ün dürüst ve çalışkan kişiliğiyle toplum tarafından sevilen ve sayılan biri olduğunu ifade etti. Özacar, bu ay sonunda yapılacak Uluslararası Altın Sardalye Festivali'nde kitabı herkese dağıtmak istediklerini belirterek, ''Kitabı Gelibolu'yu ziyaret eden herkese, Gelibolu anısı olarak vermek istiyorum. Festival programı içerisinde de kitabın tanıtımıyla ilgili bir imza günü düzenlenecek'' dedi. Tokgöz de, Özacar'a sıcak ilgisinden ötürü teşekkür etti. Tokgöz, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Üstün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Haki Mutlu ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kamil Karakaya'yı ziyaret etti ve imzaladığı kitabını verdi. -57 YILLIK BASIN ÇINARI- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1951 yılında matbaasını kuran, şeref basın kartı sahibi Süleyman Tokgöz, Çanakkale'nin ilk günlük gazetesi olan ''Yeni Gelibolu''yu çıkarttı. Dizgi, baskı, dağıtım ve gazetenin muhabirlik işlerini tek başına yapan Tokgöz, 57 yıl aralıksız çıkarttığı gazetenin faaliyetine 2008 yılında son verdi. Tokgöz, mesleğe başladığı günden itibaren kullandığı matbaa makinesini de Koç Müzesine bağışladı.