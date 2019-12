-"KURBAN FİYATLARININ ARTMASI HANDİKAP DEĞİL" İZMİR (A.A) - 17.10.2010 - Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Fecri Alpaslan, kurban fiyatlarının artmasının bağışları olumsuz etkileyeceğini düşünmediklerini belirterek, ''Geçen yıl 40 binin üzerinde vekalet almıştık, bu yıl daha da artacağını düşünüyoruz'' dedi. Alpaslan, İzmir Mövenpick Otel'de kurban bağışları ve Pakistan'a yardım kampanyasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali'nin hastalığı nedeniyle, daha önce duyurulmasına rağmen toplantıya katılamadığını belirtti. Kızılay'ın son 5 yılda 58 ülkede çeşitli hizmetlerde bulunduğunu, son olarak Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bu ülkeye yardım götürdüklerini anlatan Alpaslan, Türk halkının bağışladığı giyim ve gıda maddelerinden oluşan 9 bin 50 tonluk yardımı 12 tren seferi, 355 tır, 8 kargo uçağıyla Pakistan'a ulaştırdıklarını kaydetti. Alpaslan, toplam 50 milyon dolarlık yardımın Türk Kızılayı eliyle Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi. -KURBAN ETİNİN YARISI PAKİSTAN'A- Bu yılki kurban bağışlarıyla ilgili de bilgi veren Alpaslan, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile 7-8 bin civarındaki büyükbaş hayvan için protokol imzaladıklarını, 4 veya 5 kombinada kesimlerin gerçekleştirileceğini dile getirdi. Kesilerek konserve haline getirilecek etin yarısının bu yıl Pakistan'a gönderileceğini ifade eden Alpaslan şöyle konuştu: ''Vekaleti alınacak her bir hisseden elde edilecek kurban etinin yarısı 'kardeş payı' olarak dost ve kardeş ülke Pakistan'daki afetzedelere ulaştırılacak. Noter huzurunda kesilecek kurbanlar 800 gramlık konserveler ile dağıtılacak. Vatandaşlar 410 lira bedelindeki kurban bağışı için 168 Kızılay çağrı ve bağış hattından, www.kizilay.org.tr internet adresinden veya tüm bankaların ortak Kızılay bağış hesabından veya Kızılay şubelerinden bağışta bulunabilirler. Dileyen bağışçılar için kredi kartına dört taksit imkanı sağlanmıştır.'' Artan et fiyatlarıyla ilgili soru üzerine Alpaslan, ''Kurban fiyatlarının artmasını handikap olarak görmüyoruz. Geçen yıl 40 binin üzerinde vekalet almıştık, bu yıl daha da artacağını düşünüyoruz. Hayvan temininde problem yaşamayacağız'' dedi.