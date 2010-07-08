-"KURALLARA HERKES UYACAK" ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliği paketine ilişkin kısmi iptal kararı ile ilgili olarak, ''Kurallara herkes uyacak. Herkes kuralların içinde olacak. Bazıları üstünde, bazıları altında olmaz. 'Anayasa kuralları herkesi bağlar' derken, Anayasa Mahkemesi üyelerini de bağlar'' dedi. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı değerlendiren Yazıcı, şunları söyledi: ''Anayasa Mahkemesi, daha önce verdiği Anayasanın 10. ve 42. maddesiyle ilgili kararı, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 367 kararı ve bugün verdiği bu kararla birlikte Anayasaya aykırı bir karar oluşturmuştur. Sonuçları ne olur o ayrı bir konu. Ama hukuk devletinde, hukukun üstünlüğünün ön planda olduğu bir ülkede kurallar önemlidir. Kurallara herkes uyacak. Herkes kuralların içinde olacak. Bazıları üstünde, bazıları altında olmaz. 'Anayasa kuralları herkesi bağlar' derken, Anayasa Mahkemesi üyelerini de bağlar. Anayasa Mahkemesi, maalesef bu kararıyla üçüncü kez Anayasa'ya aykırı kural ihlali yaparak bu kararı vermiştir. Şimdi referanduma gidilecektir. Yürürlüğü referanduma bağlı bir Anayasa değişikliğidir.'' Hayati Yazıcı, değişiklikte, Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminde adayların belirlenmesi konusunda cımbızla çekilerek bazı düzenlemelerin iptal edildiğini ifade etti.