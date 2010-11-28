-"KUMANDALI BAZA" İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 -Bir süre önce yataktan kalkamayanlar için yaptığı ''Rodeo yatak'' ile dikkat çeken Muhsin Özdemir,bu kez bel fıtığı olan bayanlar için uzaktan kumandayla çalışan bazalı yatak yaptı. İkitelli'deki Mabilyacılar sitesi MASKO'da faaliyet gösteren Gaysan Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Özdemir (70) bu kez tasarladığı ''kumandalı bazalı yatak'la belinden sorunu olan kadınlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Özdemir, bazalı yatağa yerleştirdiği bir sistemle, baza insan gücü olmadan kumandayla kaldırılıp, indirilebiliyor. Özdemir yaptığı açıklamada, mobilyacılığı bir insan hizmeti olarak gördüğünü ifade etti. Bu nedenle yaptığı her üründe insanların rahatını düşündüğünü belirten Özdemir şunları söyledi: ''Evine bazalı yatak alan çift, bu bazalı yatakları tek başına kaldıramıyorlardı. Bir eşya konulacaksa evin hanımı bunu tek başına kaldırıp koyamıyordu. Hele bir de belinden sorunu olan bayanlar için bu tam bir işkenceydi. Ben de bunu düşünerek kumanda ile çalışan bir bazalı yatak yapmayı planladım ve başarılı da oldum. Özellikle belinden sorunu olan ev hanımlarının çok ilgisini çekti bu yatak.'' Özdemir, bir süre önce de uykudan uyanamayanlar için yaptığı ''rodeo yatak'ın da büyük ilgi gördüğünü ve depolarındaki tüm ürünlerin tükendiğini sözlerine ekledi.