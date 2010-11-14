-"KREDİ ÜÇÜZLERİ" ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Tüp bebek yöntemiyle üçüz dünyaya gelen bebekler, babalarının tüp bebek yapmak için bankadan çektiği kredi nedeniyle zor anlar yaşıyor. Mama bulmakta zorlanan aile, komşuların yardımıyla üçüzleri büyütmeye çalışıyor. İstanbul'da evlendikten sonra 16 yıl çocuk sahibi olamayan Yeter-Bekir Çelik çifti, doktorların tüp bebek dışında çocuk sahibi olma şanslarının olmadığını söylemesi üzerine bir bankadan 5 bin lira kredi çekti. Çelik çifti iki kez başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek denemesinin ardından başka bir bankanın kredi kartını kullanarak üçüncü tüp bebek denemesini yaptı. Bu denemede başarılı sonuç alan aile bebeklerinin üçüz olacağını öğrenince kısa süreli bir şok yaşadı. Maddi durumları iyi olmadığı için endişelenen aile, çocuklarının 6 aylıkken dünyaya gelmesi üzerine tam bir çıkmaza girdi. Prematüre dünyaya gelen 2'si kız 1'i erkek bebek 2 ay hastanede kalınca aile hastane masrafları yüzünden, eve gidip gelecek para dahi bulamamaya başladı. Komşuların yardımıyla evlerine çıkan Çelik çifti, bir yandan Asi, Rüzgar ve Asmin ismini verdikleri bebeklerine mama almakta zorlanırken, bir yandan da prematüre bebeklerinin hastalıklarıyla mücadele etmeye çalışıyor. -BABA 650 TL MAAŞ ALIYOR- İçinde bulundukları zor durumu anlatan anne Yeter Çelik, eşi Bekir Çelik'in bir yemek firmasında 650 lira aylıkla çalıştığını, bunun 450 lirasını kiraya verdiklerini söyledi. Çocuklarını çok sevdiğini ancak onlara bakmakta zorlandığı için çok üzgün olduğunu belirten Çelik şunları söyledi: ''Hamilelik döneminde akrabalarımızdan borç aldık. Tüp bebek tedavisi için bankadan kredi çektik ve kredi kartlarını kullanmak zorunda kaldık. 3. denememizde hamile kaldım. Üçüz olduğunu duyduğumda inanamadım. Bir yandan çok mutlu olduk, bir yandan da maddi durumumuz olmadığı için büyük bir endişe yaşadık. Şimdi bankalara olan kredi borcundan dolayı evimize icra gelecek, çok zorlanıyoruz.'' -BEBEKLERİN TEDAVİYE İHTİYACI VAR- Üçüz olduğu için çok zor bir hamilelik dönemi yaşadığını ve çocuklarını 6 aylık dünyaya geldiğini ifade eden Çelik, bebeklerinin sağlık sorunlarının bulunduğunu söyledi. Bebeklerinin 2 yıl boyunca hastaneye gidip gelmesi gerektiğini belirten anne Çelik, yol parası bulamadığı için bebeklerini hastaneye götüremediğini ifade etti. Doğumdan sonra kendisinin de 40 gün hastanede yattığını anlatan anne Yeter Çelik şunları söyledi: ''Bebeklerim şu anda 9 aylıklar ama 2 yaşına kadar kontrolleri ve tedavileri devam edecek. Doğum yaptığımda belediyeden 500 TL yardım almıştım. Daha sonra bütün kurumlara yardım için başvurduk ama sigortamız olduğu için yardım edemeyeceklerini söylediler. Başbakanımıza da mektup yazdım ama sonuç alamadım. Kredi borçları nedeniyle şu ana kadar çocuklarıma bir biberon bile alamadım. Bunun burukluğunu yaşıyorum. Üçüz oldukları için masrafları çok. Bunun yanında sağlık sorunları var ve belirli aralıklarla doktora götürüyoruz. Bu zamana kadar borç alarak geçindik ama artık borç yapacak durumda değiliz. Ben çocuklara ek gıda veremiyorum.'' Her geçen gün masraflarının arttığını, psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Çelik, devlet yetkililerinden veya yardımsever insanlardan kendilerine destek olmalarını istedi.