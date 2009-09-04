"Kral" defnedildi

Amerikalı pop yıldızı Michael Jackson'un cenazesi, aile üyeleri ile Elizabeth Taylor ve Macaulay Culkin gibi ünlülerin katıldığı törenle, California eyaletine bağlı Forest Lawn Glendale'deki anıt mezarda defnedildi.

Jackson'un anne ve babası Joe ve Katherine ile 3 çocuğu; 12 yaşındaki Prince Michael, 10 yaşındaki Paris Michael ile 7 yaşındaki Prince Michael II'den oluşan aile üyelerinin gecikmeleri nedeniyle 1,5 saat sonra başlayan cenaze töreninde, 200 kadar davetli ile 435 basın ve görüntü çekim mensubu hazır bulundu.

Polis araçları, aralarında Rolls-Royce'lar ve Cadillac'ların bulunduğu 31 araçlık cenaze konvoyuna Encino'dan Forest Lawn'a kadar eşlik ederken, film ve televizyon yapımlarında kullanılan türden geniş, balona benzer şekilde şişirilmiş ışıklandırma araçlarıyla, ileri geri hareket ederek çekim yapan bir kameranın, özel olarak inşa edilmiş mermer anıt mezarın önünde konuklara ayrılan bölümde çekim yaptığı görüldü.

Çekim sırasında kullanılan ekipman, burada elde edilen görüntülerin "İşte Bu" adlı belgeselde kullanılacağı ihtimalini güçlendirdi.

Jackson'un naaşı, yurttaşlık hakları savunucusu Rahip Al Sharpton'un yaptığı konuşma ve Gladys Knight'ın Jackson anısına seslendirdiği veda şarkısının ardından yerel saatle 22.00'de (TSİ 08.00) toprağa verildi.

Sharpton, internetteki Twitter sayfasına "Michael Jackson toprağa verildi" mesajını geçti.