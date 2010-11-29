-"KPSS SINAVINDA GÜVENLİK BAŞARILI" ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün ortaöğretim ve ön lisans mezunlarına yönelik yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda güvenlik önlemlerinin başarıyla uygulandığını bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 Eylül 2010 tarihinde yapılması planlanan 2010 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavı'nın dün 153 merkez, 6 bin 537 binada gerçekleştirildiği belirtildi. Sınava ortaöğretim mezunu 1 milyon 809 bin 154, ön lisans mezunu 610 bin 624 adayın katıldığının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Çok sayıda adayın katılımı ve özellikle de doğu illerimizde havanın sınav bitiş saatinden önce kararmış olması nedeniyle oluşan kısmi zorluklar dışında sınav başarı ile tamamlanmıştır. ÖSYM'nin 5 Ekim 2010 tarihinde uygulamaya başladığı sınav güvenliğini artırıcı önlemler bu sınavda da başarı ile uygulanmıştır. Sınav öncesinde veya sınav esnasında tespit edilen cep telefonu ile sınava girme ve başkasının yerine sınava girme girişimleri bireysel de olsalar, alınan güvenlik tedbirlerinin yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Alınan güvenlik tedbirlerinin önemli bir parçası olan sadece nüfus cüzdanı ya da pasaport ile adayların kimliklerinin tespiti, bu sınavda da bazı adayların benimsemekte zorlandıkları bir konu olmuş ancak sınava katılan büyük çoğunluk tarafından takdir edilmiştir. ÖSYM'nin yaptığı sınavların güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla alınmış olan güvenlik tedbirleri bundan sonra yapılacak sınavlarda da uygulanacaktır.''