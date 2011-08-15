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Politika

"Köyde oturmayanlar da yardımdan yararlansın" TBMM (A.A)

15 Ağustos 2011 16:14

-"Köyde oturmayanlar da yardımdan yararlansın" TBMM (A.A) - 15.08.2011 - CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, köy nüfusuna kayıtlı olmayıp ''köyde devamlı oturanların'' da zati yapacak ve yakacak yardımlarından yararlanması için kanun teklifi verdi. Yalçınkaya, TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, Orman Kanunu'nun 31 ve 32. maddelerinde ''köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan'' hak sahiplerine zati (özel) yapacak ve yakacak yardımının verilmesinin belirtildiğini anımsattı. Bazı köylerin ikiye ayrılması veya birkaç köyün birleşmesi sonucu yeni isim altında köylerin oluşturulduğunu ifade eden Yalçınkaya, bu durumun; köylünün nüfus cüzdanıyla yeni köyün isminin uyuşmaması nedeniyle zati yapacak ve yakacak tespitlerinde hak mağduriyeti yarattığını kaydetti. Yalçınkaya, teklifinde; köy nüfusuna kayıtlı olmanın zorunluluk olmaktan çıkarılarak ''köyde devamlı oturanların'' da bu haklardan yararlanması için Orman Kanunu'nun 31 ve 32. maddesinde değişiklik önerdi.

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