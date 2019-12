-"KORKAK ADAMDAN BAŞBAKAN OLUR MU?" BOLU (A.A) - 30.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''korktuğu için'' kendisi ile televizyon programına çıkmadığını ileri sürerek, ''Peki korkak adamdan Başbakan olur mu? Başbakan dediğinin yiğit bir adam olması lazım, başbakan dediğin kimseden korkmaması lazım'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Hükümet Meydanı'ndaki mitinginde halka hitap etti. ''13 Haziran'ın Başbakanı'' olarak anons edilen Kılıçdaroğlu, geçmişte ülkeye hizmet eden, taş taş üzerine koyan ister siyasetçi ister iş adamı herkesin saygıyla anılması gerektiğini belirtti. Kendilerinin geçmişe her zaman saygı duyduklarını ve bundan sonra da duyacaklarını belirterek Bolu'ya önemli eserler kazandıran İzzet Baysal'ı andı. Alandakilere ''Bolu'nun sorunları var mı?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ''evet'' yanıtı üzerine, ''Ben iki dönemdir Meclisteyim bir Bolu milletvekilinin kürsüye çıkıp 'Bolu'nun bu derdi vardır' dediğini duymadım'' diye konuştu. Bolu'nun yeteri kadar teşvik almadığını, kentteki fabrikaların taşındığını ifade eden Kılıçdaroğlu, kentin milletvekillerinin iki dönemdir iktidar partisinden olduğunu, ancak bunların şehrin sorunlarını çözemediklerini savundu. Şehirde işsizliğin, yoksulluğun arttığını iddia eden Kılıçdaroğlu, ''Ne diyorlar? 'İstikrar sürsün Türkiye büyüsün'. Eyvallah Türkiye büyüsün de Bolu'nun ne günahı var? Bolu niye kan kaybediyor?'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Sandığa giderken bir şeyi düşünün. 87 yıllık bir Cumhuriyet tarihinde yurt dışından niye ithal kurbanlık koyun gelir? Niye gelir? Niye angus gelir? Eğer ülkeyi düşünüyorsak, yurttaşımızı düşünüyorsak, bu ülkede işsizlik olmasın diye düşünüyorsak, işsizliği başınıza bela eden, yoksulluğu başınıza bela eden, yasakları başınıza bela eden bu hükümeti 12 Haziran'da alaşağı edip halkın iktidarını kurmalıyız'' dedi. -''AKP'YE BAĞLANAN BÜTÜN HORTUMLARI KESECEĞİM''- Alandaki bazı pankartları da okuyan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bu ülkede yoksulluğu tarihe gömeceğim, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, bu ülkede barışı ve kardeşliği sağlayacağım, 'Bu ülkede çatık kaşlı insanlar değil, güler yüzlü insanlar olsun' diyorum. Herkesin yüzü gülmeli, her evde neşe, her evde huzur olmalı' diyorum. Bunları söylerken Recep Bey diyor ki, 'Parayı nereden bulacaksın?' Kardeşinize güvenin. Vatandaş, 'Sen AKP'ye giden hortumları kesersin' diyor. Keseceğim zaten, hiç meraklanmayın. AKP'ye bağlanan bütün hortumları keseceğim. Benim umudum sizlersiniz. Geleceği siz belirleyeceksiniz. Türkiye'yi gerçekten çağdaş uygarlığa çıkarmak istiyorsak ortak mücadele edeceğiz, güçlerimizi birleştireceğiz. Ben günde en az 16 saat çalışıyorum; sizden sadece 10 dakika istiyorum. 10 dakika çalışın Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım.'' CHP iktidarında yapılması planlanan aile sigortası hakkında da bilgi veren Kılıçdaroğlu, 'Aile sigortasının uygulamaya konulduğunda yeşil kartın kalkacağı' söylemlerinin doğru olmadığını, ikisinin birbirinden farklı uygulamalar olduğunu vurguladı. Alandaki 'Tarlaya ektim soğan, mahvettin bizi Erdoğan' pankartını da okuyan Kılıçdaroğlu, ''Soğan kısımını bilmiyorum, ama şu patates işinde gerçekten milleti mahvetti. Patates üreticisinin hakkını vermiyor, kota getiriyor. Nedir bu kota? Ecevit'e de demişlerdi: Afyon kotası getir, afyon ektirme. Ne yaptı Ecevit? Yiğit bir adam gibi durdu, 'Bir dakika' dedi. 'Sen bana talimat veremezsin, ben köylüme afyon ektireceğim ve o da parasını kazanacak' dedi. Aynı genlere sahibiz, aynı inanca sahibiz'' dedi. -''HER AN RECEP DÜŞEBİLİR''- Vatandaşın borç içinde olmasından dolayı şehirdeki icra dairelerinin sayısının arttığını savunan Kılıçdaroğlu, Bolululardan ''12 Haziran'da sandığa gidip AKP'ye ders vermelerini'' istedi. ''Siz ders verirseniz bana bir görev düşüyor, AKP'nin gövdesini silkeliyorum, dallarını silkelemek size ait. Dallarını silkeleyecek misiniz? Dallarını silkelerken dikkatli olun her an Recep düşebilir'' diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ülkemi seviyorum, insanlarımı seviyorum, herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum. Cebimi değil, vatandaşın cebini düşünüyorum. Cebimi değil, bu ülkede kimse yatağa aç girmesin diye düşünüyorum. Cebimi değil, ülkemi düşünüyorum, ülkemin uygarlaşmasını düşünüyorum, ülkemin büyümesini istiyorum, ülkemin kalkınmasını istiyorum. Yani halkı düşünüyorum.'' CHP iktidarında askerliğin de düşmesini planladıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Yeni CHP ülkenin bütün sorunlarına kilitlenen, çözüm üreten, halkın derdine derman olan, eğer bir yerde yoksulluk varsa onu kendine dert edinen, işsizlik varsa dert edinen, esnafın sorunu varsa onu kendine dert edinen bir partidir. Yeni CHP çözüm üreten, halkın yanında olan, halkın partisidir. Bizim bütün projelerimiz insan üzerine, insanın mutluluğu üzerine. Onların da bütün projeleri rant üzerine. Nasıl birileri köşeyi döner, nasıl birileri zengin olur, nasıl birilerini zengin ederiz diye'' dedi. İktidarlarında harçları kaldıracaklarını ve öğrencilerin ''YÖK belasından'' kurtulacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, çiftçi için mazotun litresini 1,5 lira yapacaklarını da anlattı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Meydanlara çıkıp sabah Kılıçdaroğlu, akşam Kılıçdaroğlu, öğle Kılıçdaroğlu söyleyip duruyor. Ezberi bozulmuş, ezberini bozacağım. Kimyası bozulmuş, kimyasını bozacağım. Diyor ki 'Şunu yaptı, bunu yaptı'. Arkadaş gücün varsa, devletin bütün imkanları elinde, gel senin yandaş televizyonuna çıkalım konuşalım, el mi yaman bey mi yaman bir görelim. Recep Bey gelebilir mi? Karşıma çıkar mı? Niye çıkamaz? Korkuyor. Ben de biliyorum. Peki korkak adamdan başbakan olur mu? Başbakan dediğinin yiğit bir adam olması lazım, başbakan dediğinin kimseden korkmaması lazım. Kemal'den de korkuyorsa, sizin Kemal'inizden bir bildiği vardır. Ben söyleyeyim. Sizin Kemal'inizin karşısına çıkabilmesi için bir, geçmişinin temiz olması lazım. İki, kul hakkı yememesi lazım. Üç, mangal gibi yürek lazım.'' -ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK ''SANAL'' İFADESİ- Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale mitinginin ardından helikopterle Bolu'ya geldi. Kılıçdaroğlu'nu taşıyan helikopter Bolu Atatürk Stadı'na indi. Kılıçdaroğlu'na Bolu mitinginde Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran ve İzzet Çetin ile bölge milletvekilleri de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nu taşıyan otobüs kaldırımın yüksek olması nedeniyle miting alanına girişte zor anlar yaşadı. Kılıçdaroğlu, Bolu mitinginde konuşmasını yağmur altında yaptı. Yağmur nedeniyle kısa konuşan Kılıçdaroğlu, daha sonra da bir kahvehaneye girerek çay içti, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla sohbetinin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Başbakan Erdoğan'ın kendisi için 'sanal' ifadesini kullandığını hatırlatarak, değerlendirmesinin olup olmayacağını sorması üzerine şunları söyledi: ''Tabii, karşıma çıkarsa istediği televizyon kanalında bana sorsun ben de yanıtını veririm. Benim arkamdan niye konuşuyor? Yiğit adam birisinin arkasından konuşmaz, yüzüne karşı söyler. Gelsin karşıma, yüzüme karşı söylesin, cevabını vereyim. Ama gelemez, korkar. Onun için diyorum ki, 'Korkak adamdan da başbakan olmaz'. Kusura bakmasın doğruyu söylüyorum.'' Kılıçdaroğlu, daha sonra helikopterle gitmesi planlanan Sakarya mitingine hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile gitti.