-"KÖPRÜLERDE LİMİT AŞIMI OLMADI" ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Karayolları Genel Müdürlüğünce, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin sürekli kontrol altında tutulan yapılar olduğu, her iki köprüde hareketleri takip için köprü izleme sistemi kurulduğu belirtilerek, ''Köprü üzerindeki her hareketin limit değeri vardır ve sistem limitler aşıldığında ikaz vermektedir. Maraton sırasında bu duruma ilişkin herhangi bir ikaz alınmamıştır'' açıklamasında bulunuldu. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından dün düzenlenen Avrasya Maratonu sırasında İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nde meydana gelen titreşimlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İstanbul'da düzenlenen Avrasya Maratonu esnasında Boğaziçi Köprüsü'nde yaya hareketlerine bağlı olarak titreşimler meydana gelmiş, dengesiz bir yük etkisi altında elektrik direklerinde enine yönde gözle görülebilir hareketler gözlemlenmiştir. Bütün bu hareketler asma köprülerin dizayn kriterlerinde öngörülen sınırların içinde kalacak değerlerdedir. Asma köprüler büyük salınımları olan, kendi halinde titreştiği durumda bile diğer yapılara nazaran büyük deplasmanlar yapabilen yapılar olup, rezonans durumu söz konusu değildir. Rezonans olabilmesi için tüm yayaların aynı anda askeri adım yürüyerek tek bir frekans değeri oluşturması ve bu frekansın köprünün doğal frekansı ile üst üste binmesi neticesinde salınımların artması ve sınır değerlerinin aşılması gerekmektedir.'' Maraton esnasında köprüde oluşan durumun, segmentler halinde birbirine ekli olan tabliye elemanlarının üzerinde yayaların hareket etmesi sonucu, tabliye plakalarının farklı titreşmesi ve tabliye plakasının üzerine ayrı bir plakayla bağlı olan yüksek boylu elektrik direklerinin bu titreşimleri daha çok algılayarak salınımların görülebilirliğine neden olduğu anlatılan açıklamada, bu durumun köprünün yapısal güvenliğini etkileyecek bir husus olmadığı bildirildi. Açıklamada, dünküne benzer bir durumun Köprü'nün trafiğe açıldığı 1973 yılında da meydana geldiği, açılış töreni sırasında bundan daha fazla salınım olduğu ancak köprüde herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtilerek, ''Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri kuruluşumuzca sürekli kontrol altında tutulan yapılardır. Her iki köprüde hareketleri takip için köprü izleme sistemi kurulmuştur. Köprü üzerindeki her hareketin limit değeri vardır ve sistem limitler aşıldığında ikaz vermektedir. Maraton sırasında bu duruma ilişkin herhangi bir ikaz alınmamıştır'' ifadelerine yer verildi. -BUGÜN ALDIĞIMIZ RAPORDA KÖPRÜDE BİR RİSK OLMADIĞI SÖYLENDİ- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda yoğun katılım nedeniyle köprünün sallandığı haberlerine ilişkin, ''Yürürken köprüde büyük bir titreşim ortaya çıktı. Bugün teknik insanlarımızdan aldığımız raporda köprüde bir risk olmadığı söylendi'' dedi. Topbaş, ''Yürürken köprüde büyük bir titreşim ortaya çıktı. Bugün teknik insanlarımızdan aldığımız raporda, köprüde bir risk olmadığı söylendi. Bu durum köprünün askılarının gergin ve dik olmasından kaynaklandı. Ben de oradaydım. Biraz lodos yemiş gemi gibi hafif sarsıntı hissettim'' diye konuştu. Maratona katılanlara teşekkür eden Topbaş, bir basın mensubunun, ''Bundan sonraki maratonlar için katılımın azaltılması ya da başka yere taşınması gündeme gelebilir mi?'' sorusu üzerine, ''Ona bakacağız. Herhalde böyle 100 binler, 200 binler, 500 binler koşmaya kalktığı zaman, biz ona göre tedbirimizi kademeli olarak alır, 15 dakika aralıklarla gruplar halinde böleriz. O kolay bir iş, bir problem değil'' dedi. -İSTANBUL DEPREMİ VE BİNALARIN DURUMU- Topbaş, bir gazetecinin depremde hasar gören binalara ilişkin önerisi ile ilgili bir soru üzerine de bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili attıkları adımlar olduğunu, fakat bekledikleri değişimin gerçekleşmediğini söyledi. Vatandaşların büyük bir bölümünün tedirginlik yaşadığını ifade eden Topbaş, şöyle konuştu: ''Bugüne kadar siyasilerden doğru yanıt almadığımız için maalesef ciddi adım atılamıyor. Tabii ki risk taşıyan bir şehirde bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Biz de 10 ilçemizde başlattığımız yapı denetim ve inceleme çalışmalarında altı ilçeyi bitirdik. 150 bine yakın yapı tarandı. Ortaya çıkan sonuçlarda ciddi sıkıntılar hissedildi. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız ve teknik ekibimizle görüştük. Vatandaş arzu ettiği takdirde bu yenileme sürecine girsin. Başka çaremiz yok. İstanbul'un her gün depremi konuşması gerekiyor. İstanbul'un yenilenmesi gerekiyor çünkü risk taşıyor. Yeni yoğunluklar sebebiyle bazı sıkıntılar yaşayacağız ama onlar bir şekilde çözülür. Fakat depremin getireceği sıkıntıyı çözmemiz mümkün değil.''