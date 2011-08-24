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Politika

"Konya ile Ankara bütünleşiyor" KONYA (A.A)

24 Ağustos 2011 00:21

-"Konya ile Ankara bütünleşiyor" KONYA (A.A)- 23.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bugün tarihimizin, coğrafyamızın dönüm noktalarından biridir. Bugün, Hazreti Mevlana'nın Şehri olan Konya ile Hacı Bayramı Veli'nin Şehri Ankara'yı hızlı trenle birbirine kavuşturuyoruz'' dedi. Erdoğan, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattının YHT Garı'nda düzenlenen açılış töreninde, mübarek Ramazan ayını hayır dualarıyla uğurlarken, Konya'ya bayram öncesi bir büyük müjdeyle, bir büyük sevinç ve heyecan ile beraber geldiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bugünü görmek, bu eserin tamamlandığını görmek, bu sevince sizlerle beraber ortak olmak en büyük arzularımızdan biriydi. Zira, biz laf değil, eser siyaseti yapacağız demiştik. Başlattığımız bir eser tamamlanıncaya kadar da gözümüz, gönlümüz o eserin üzerinde olur. Allah'a hamd olsun ki bugünü de görmek, bu eserimizin de tamamlandığına şahit olmak nasip oldu. Bugün tarihimizin, coğrafyamızın dönüm noktalarından biridir. Bugün, Hazreti Mevlana'nın Şehri olan Konya ile Hacı Bayramı Veli'nin Şehri Ankara'yı hızlı trenle birbirine kavuşturuyoruz. Selçuklu'nun başkenti Konya ile Cumhuriyetimizin başkenti Ankara arasındaki mesafe kalkıyor bugün. İki büyük şehir, iki büyük gönül Konya ile Ankara bir oluyor, bütünleşiyor. Yedi milyon vatandaşımızın yaşadığı iki büyük şehrimiz birbirine kavuşuyor. Bu adımlar, sadece iki büyük şehrin birbirine bağlanması değil, kendi medeniyet tarihimizle aramızdaki mesafenin de kapanmasıdır. Bugün Konya'da tarihi bir merasimi gerçekleştiriyoruz. Konya ile Ankara hızlı trene kavuşuyor bugün.''

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