-"Komşularımızla sıfır problem istiyoruz" MUĞLA (A.A) - 24.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Biz 'sıfır problem' parolasıyla yola çıktık ve bunu tesis ettik. Şimdi diyorlar ki 'siz sıfır problem diyordunuz ama etrafımız problemlerle dolmaya başladı.' Bizler bu parolamızdan vazgeçmiş değiliz. Biz komşularımızla sıfır problem yaşamak istiyoruz, problemsiz devam etmek istiyoruz'' dedi. Muğla Öğretmenevinde partisinin gençlik kolları kongresinde konuşan Taner Yıldız, bütün illerde yapılacak olan bu kongrelerin birincisinin Muğla'da gerçekleştirildiğini söyledi. Bu kongreleri çok önemsediklerini belirten Yıldız, ''Çünkü bizler bulunduğumuz makamları, mevkileri bizim içimizde yetişen genç kardeşlerimize devredeceğiz. Şu anda kademe kademe bu devir gerçekleşiyor. Biz, ben kültüründen değil hepimizin hep beraber olduğu kültürden yetiştik'' dedi. Türkiye'nin bundan sonra içeride ve dışarıda gelişimini daha büyük gayretle sürdüreceğini ifade eden Yıldız, sözlerinin şöyle sürdürdü: ''Biz 'sıfır problem' parolasıyla yola çıktık ve bunu tesis ettik. Şimdi diyorlar ki 'siz sıfır problem diyordunuz ama etrafımız problemlerle dolmaya başladı.' Bizler bu parolamızdan vazgeçmiş değiliz. Biz komşularımızla sıfır problem yaşamak istiyoruz, problemsiz devam etmek istiyoruz. Eğer kalkıp da bir ülke veya kendini ortaya koymak isteyen bir yapı ille de problem çıkarmak istiyorsa böyle bir istismara da cevapsız kalmayız. Bizim şiarımızda bize yakışan da budur. Onun altında ezilmek değildir. Biz her zaman doğru yapmaya çalışırız ama bu nezaketimizi istismar etmeye kalkanlar olursa da ona da müsaade etmeyiz. Eğer bir insanlık suçu işleniyorsa ona da kayıtsız kalmayız. Eğer halkını ezen, halkına karşı diktatörvari bir şekilde yaklaşan varsa buna da seyirci kalamayız.'' AK Parti'nin kuruluşundan bu yana hiçbir zaman halkla arasına mesafe koymadığına değinen Yıldız, değerlerinden hiçbir taviz vermeden halktan biriymiş gibi davrandıklarını dile getirdi. -''Bu süreci hiç bir zaman rehavete kapılmadan ileriye taşıyacağız''- Yıldız, AK Parti hükümetinin yaptığı çalışmalarla Türkiye'de ve dünyada isminden söz ettirdiğine işaret eden Yıldız, şöyle konuştu: ''Birleşmiş Milletler'de konuşan başbakanımızın aldığı alkış, edindiği rağbet ve geldiği konum hepimizin iftihar vesilesi oldu. Haksıza yüzüne karşı 'sen haksızsın' diyebildi. Bunun mekanına bakmadı. Çünkü biz daima doğruyu haykırmakla mecburuz. Bizim aldığımız eğitim bunu gerektiriyor. Birleşmiş Milletler eğer görevini tam yapsaydı dünyada bulunduğumuz durumdan daha iyi durumda bulunacağımızı Birleşmiş Milletler genel kurulunda söyledi. 1.4 milyar insanın şu anda hiç enerjiyle tanışmamış hali var. Bunda da bir yanlış var. Demek ki görünen dünyanın aksine bir de öteki dünya var. Şu anda yaşadığımız bu dünya içerisinde. Biz bunlara kayıtsız kalamayız. Bunları sayın başbakanımız tek tek anlatıyor. '' ''Türkiye'yi nasıl bu 9 yılda 3 katına katladık, önümüzdeki on yılda da inşallah 23 katına katlayacak ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasını sağlayacak bir yapıyı hep beraber oluşturacağız'' diyen Yıldız, şunları kaydetti: ''Önceden bununla alakalı tereddütlerimiz olabilirdi ama şimdi hiçbir tereddütümüz yok. Türkiye'de her 3 insanımızdan, her 3 seçmenimizden bir tanesinin 'AK Parti' dediği ortamda şu anda her iki seçmenimizden birinin 'AK Parti' dediği ortam oluştu. Bu, doğru yaptıkça güçlenen güçlendikçe daha çok doğruyu yanına çeken bir yapıyla oluştu. Bizler bu süreci hiç bir zaman rehavete kapılmadan ileriye taşıyacağız.''