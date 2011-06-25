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Yaşam

"KOMİSER KOLOMBO" ÖLDÜ PARİS (A.A)

25 Haziran 2011 00:22

-"KOMİSER KOLOMBO" ÖLDÜ PARİS (A.A) - 24.06.2011 - "Komiser Kolombo" dizisindeki rolüyle ünlenen Amerikalı aktör Peter Falk hayata veda etti. Falk'ın ailesinden bir kişi California radyosu KNX'e yaptığı açıklamada, Falk'ın 83 yaşında öldüğünü belirtti. Emmy ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu Falk, 1968-2003 yıllarında 70'ten fazla televizyon filminde "Komiser Kolumbo"yu canlandırdı. 1961 ve 1962 yıllarında iki kez yardımcı oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.  Falk'ın 2008'de Alzheimer hastalığına yakalandığı açıklanmıştı.

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