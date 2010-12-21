-"KOBİ'LERE MÜJDE" TBMM (A.A) - 20.12.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, son destek programında KOSGEB kredisi alamayanlar için 2011 yılı bütçesinde yeni bir kredi faiz destek programı uygulama imkanlarının olacağını bildirdi. Ergün, ''Bunu KOBİ'ler için müjde olarak ifade edebiliriz'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, MPM, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, TSE, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerinin 2011 yılı bütçeleri kabul edildi. Görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''herşey dahil'' sistemle ilgili bazı sorunlar olduğunu, ancak Türkiye'ye çok sayıda turist gelmesi açısından faydaları bulunduğunu söyledi. ''Herşey dahil'' sisteminin kalitesini kontrol etmeye çalıştıklarını kaydeden Günay, sunulan hizmet ve ürünlerin niteliğini yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti. -KOSGEB KREDİSİ ALAMAYANLAR- Bakan Ergün ise bölgesel destekleri artırmak amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde KOSGEB'in özel bir desteği olduğunu, bu destek paketinden, GAP bölgesindeki işletmelerin yararlanabildiğini söyledi. 2010 yılında patent başvurularında Türkiye'nin Avrupa'da 8. sırada olduğunu belirten Nihat Ergün, dünyada patent artış oranı kapsamında hesap yapıldığında Türkiye'nin Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi. Ergün, Türkiye'nin marka başvurularında Avrupa'da ikinci olduğunu, tasarım başvurularında ise Avrupa'daki ilk 3 ülke arasında yer aldığını bildirdi. Ergün, son destek programında KOSGEB kredisi alamayanlar için 2011 yılı bütçesinde de yeni bir kredi faiz destek programı uygulama imkanlarının olacağını bildirdi. Ergün, ''Bunu KOBİ'ler için müjde olarak ifade edebiliriz'' dedi. Tekstilde Türkiye'nin, iddiasını sürdürdüğünü belirten Ergün, ''Türkiye, markalaşmaya önem veren tekstil anlayışına doğru gitmektedir. Yatırım teşvikleri ile ilgili kayıtlara baktığınızda, sanayinin Türkiye'den kaçmadığını, Türkiye'nin nitelikli sanayileşme konusunda önemli adımlar attığını görürsünüz'' dedi. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, kurumların bütçeleri üzerindeki görüşmelere devam etmek üzere bugünkü birleşimi kapattı. TBMM Genel Kurulu yarın saat 11.00'da toplanarak, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM ile 94 devlet üniversitesinin 2011 yılı bütçelerini görüşecek.