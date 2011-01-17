-"KOALİSYON HÜKÜMETLERİ TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLAMADI" HATAY (A.A) - 17.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, koalisyon hükümetlerinin Avrupa'da başarılı olmasına karşın, Türkiye'de bu başarıyı yakalayamadığını söyledi. Arınç, Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD) tarafından Ottoman Otel'de gerçekleştirilen ''HASİAD 2023 Hatay Stratejileri'' toplantısında yaptığı konuşmada, HASİAD'ın şimdiden Cumhuriyet'in 100 kuruluş yılına göre projeler hazırlamasını kutladığını, hükümet olarak kendilerinin de 2023 yılına hazırlıklar yaptıklarını bildirdi. Hatay'da 2 gün verimli inceleme, açılış, gezi ve toplantılar yaptığını ifade eden Arınç, ''Hatay'ın demirçelik, sanayi, tarım, uluslararası taşımacılıkta kapasite artırımda ilk 10 arasına girmesi, burada girişimcilerin heyecanını, yeteneğini ve sistemli çalışmasını gösteriyor'' dedi. Manisa ile Hatay'ın aynı özellikleri taşıdığına dikkati çeken Bakan Arınç, Manisa'nın geçmiş yıllarda tütün, pamuk, zeytin ve üzüm gibi 4 temel ürünü olduğunu, son yıllarda sanayinin Hatay ve Manisa'da tarımın önüne geçtiğini, Türkiye'de iç pazarda ve yurt dışında üretilen beyaz eşya ve televizyonların yüzde 60'ını Manisa'nın karşıladığını kaydetti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, 2002 yılından bu yana hükümetin istikrarlı politikaları sayesinde her alanda önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, şöyle devam etti: ''Koalisyon hükümetleri Avrupa'da başarılı olmasına rağmen Türkiye'de bunu yakalayamadı. Siyaseti çıkar için yapanlar, ülkeye çok itibar kaybettirdi. Biz toplum için siyaset yaparak bunu telafi ediyoruz. 1969 yılından bu yana siyaset yapıyorum. Darbeler, muhtıralar ülkeye çok zarar verdi. Hükümetimiz son 8 yılda otoyollar, barajlar, köprüler, havaalanları yaptı. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda önemli gelişmeler yaşandı. Hızlı tren ve uçak eskiden rüyaydı. Şimdi öğrenci, asker, memur, emekli herkes otobüs fiyatına uçağa binmeye başladı. 257 kilometre hızla giden trenlere sahip olduk. Ankara-Konya arası otobüs 6 saatti. Hızlı tren ile 1 saat 15 dakikaya düştü. Diğer illerde de hızlı tren seferleri başlatacağız. Bunlar bizim iktidarımız döneminde gerçekleşti.'' Uganda Karma Ekonomik Kurul Başkanı olduğunu ifade eden Arınç, ''Büyümede yüzde 7'leri yakaladık. Geçmiş yıllarda büyüme hızı eksilerdeydi. Türk parasına itibar kazandırdık. Yabancı yatırımcılar ülkemizdeki istikrarı görünce yatırımları buraya kaydırdılar. Uganda'ya Türk iş adamlarını götürdük. Hepsi iş bağlantısı yaptılar. Aynı şekilde Moğolistan ve diğer ülkelerde de müteahhitler önemli barajlar, tesisler yapmaktadırlar'' dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği macerasının 1957 yıllarında başladığını, 1999 yılında başvuru yapıldığını, müzakerelere 2005 yılında başlandığını belirten Arınç, ''AB üyeliğini ısrarla ve sabırla bekliyoruz. AB konusunda kitap yazacak kadar birikim sahibi olduk. İlerleme raporlarında önemli yol aldık. Kriterlerden önemli birisi de anayasa değişikliğiydi. Bilinçli halkımızın yüzde 58'lik evet oyuyla bunu da gerçekleştirdik'' diye konuştu. -''HATAY GEÇMİŞTEKİ ALACAKLARINI TAHSİL EDİYOR''- Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Hatay'ın vergi sıralamasında her yıl ilk 10 arasına girdiğini, ancak merkezi hükümetten geçmiş yıllarda önemli yatırımları görmediğini, son 8 yılda havaalanı ile Karaçay ve Reyhanlı barajlarının yapıldığını söyledi. Bakan Ergin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ocakta Hatay'a gelmesinin planlandığını, Türkiye-Suriye arasında Asi Nehri üzerinde yapılacak Dostluk Barajı'nın temelini atacağını, ancak Lübnan'da yaşanan olaylardan dolayı temel atmanın 8-9 Marta kaldığını, ayrıca havaalanının yeni terminal binasının da açılışının yapılacağını bildirdi. Doğalgazın Mayıs ayında Hatay'da hizmete gireceğini ifade eden Ergin, yatırımların süreceğini kaydetti. HASİAD Başkanı Yahya Kemal Nalçabasmaz da Hatay'ın yatırımcılar için ideal bir kent olduğunu söyledi. Konuşmalardan sonra HASİAD'a üye olan 8 sanayiciye, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç ile Adalet Bakanı Ergin plaket vererek rozet taktı. HASİAD Başkanı Nalçabasmaz da katkılarından dolayı Arınç ve Ergin'e plaket verdi. Toplantıya, Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi ve Orhan Karasayar, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Hüsnü Salih Güder ve 11 ilçenin kaymakamı ve iş adamları katıldı.