-"KKTC, Anavatan Türkiye'yi her zaman yanında bulacak" LEFKOŞA (A.A) - 17.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, vefat eden KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'a başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, başsağlığı dileğinde bulunurken, başını omuzuna yaslayan Aydın Denktaş'ı teselli ettiği görüldü. Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Aydın Denktaş, daha sonra merhum Cumhurbaşkanı Rauf denktaş'ın naaşı başında dua okudular. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra açılan taziye defterini de imzaladı. Deftere, Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır devam eden özgürlük ve eşitlik mücadelesinin timsali, milletimizin yetiştirdiği gerçek kahramanlardan KKTC'nin kurucusu, Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ebediyete intikalinin, tüm Türk dünyası için büyük bir kayıp olduğuna yazan Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Anavatan Türkiye, Kıbrıslı Türk kardeşlerinin acısını içtenlikle paylaşmakta yüreğinde hissetmektedir. Kıbrıs adasından Türklüğün sökülüp atılmasına yönelik hain planları akamete uğratan Mücahit Denktaş, başta merhum Dr. Fazıl Küçük olmak üzere bu yola baş koymuş, bu uğurda can vermiştir, dava arkadaşlarıyla birlikte yüce Milletimizin gönlündeki müstesna yerini almıştır. Örnek bir kişiliğe sahip merhum Denktaş, Kıbrıs Türkünün davasına hamilik ederken yitirdiği 3 evladının acısını bağrına gömen, kederli bir baba, yaman bir avukat, gözü pek bir direnişciydi. Kurucu Cumhurbaşkanı kimliğiyle Kıbrıs Türkünün var olma mücadelesinin her aşamasında tarihi misyonu, üstün bir fedakarlık ve başarıyla yerine getirmiş seçkin bir devlet adımıdır. Halkının haklı davasına adanmış bir ömrün geriye bıraktığı en büyük miras, şüphesiz KKTC'dir. Kıbrıs Türk Halkı'nın bu paha biçilmez mirasa sahip çıkarak, Ada'da adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik mücadelesini başarıya ulaştırması, O'nun aziz hatırasını daima yaşatacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu onurlu mücadelesinde, Anavatan Türkiye'yi her zaman yanında bulacaktır. merhuma Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin ve tüm Türk Milleti'nin başı sağ olsun.''