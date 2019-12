-"Kızılay bizim yüz akımız" ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Beni rahatsız eden Sayın Başbakanın Somali'ye yardım olayını bir şova dönüştürmesi. Öyle dans gösterileri falan bunlar şık değil. O insanlara yardım edecekseniz tek yolu var Kızılay. Kızılay bizim yüz akımız'' dedi. Kılıçdaroğlu, Habertürk'te yayımlanan ''Karşıt Görüş'' programında soruları yanıtladı. Hiçbir partinin CHP kadar seçimlere düşünsel anlamda hazırlıklı girmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Bizim yayınlarımız kadar AKP'nin düzenli yayını olmamıştır. Bizim yayınlarımız kadar bilimsel çerçeve içine oturtulmuş yayınlar hiçbir partide olmamıştır'' diye konuştu. ''O zaman CHP kendisini anlatamadı mı?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, önlerinde birden fazla engel olduğunu, bunlardan en temelinin belli çevrelerin CHP'ye karşı tutumları olduğunu ifade etti. ''Ağzınızla kuş tutsanız ben CHP'ye oy vermem'' diyen güçlü bir çevre olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu algının yıkılmasının bir seçim dönemiyle mümkün olamayacağını ve bu konuda zamana ihtiyaç olduğunu savundu. Kendilerini belli çevrelerin ''din düşmanı'', belli çevrelerin ''ulusalcı'', belli çevrelerin ise ''solcu'' olarak gördüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, siyaset ile dini karıştırmamak gerektiğinin altını çizdi. Anayasaya göre de her inanca saygı göstermenin, siyasi partiler bir kenara her yurttaşın temel görevlerinden birisi olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Müslümanlık'ta Allah ile kul arasına birisinin girmesinin mümkün olmadığını ve tüm siyasi partilerin bunu sağlamak zorunda olduğuna işaret etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde kendisinin Alevi olmasını kullandığını iddia eden Kılıçdaroğlu, ''Eğer inançlar politikaya malzeme olacaksa o zaman siyaseti bırakalım, din üzerinden politika yapalım. Aleviler bu ülkenin düşmanı mı? Ne yapmış Aleviler? Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'e destek vermişler mi? Bu ülke için şehit vermişler mi? Çanakkale'de yatıyorlar mı? Eğer bir ülkenin başbakanı gelip bunları kaşıyorsa o başbakan değildir. Herkese ne kadar ikiyüzlü bir politika izlediğini gösterir.' -Terör konusu- Kılıçdaroğlu, ''Terörle ilgili yapılacak mücadelenin detayları size aktarıldı mı? Harekattan haberiniz var mıydı daha önce?'' sorusuna karşılık, ''Biz hükümetin icraatlarına ortak olmak istemeyiz. Demokrasilerin gücü olan, vazgeçilmezi olan muhalefetiz biz. İktidar her rejimde vardır ama sadece demokrasilerde muhalefet vardır. Biz bakarız iktidarın uygulamalarına, yanlışsa eleştiririz, doğruysa zaten doğru deriz'' şeklinde konuştu. -''Öyle dans gösterileri falan bunlar şık değil''- Kemal Kılıçdaroğlu, bir başka soru üzerine, Başbakan Erdoğan'ın Somali'ye gitmesinden memnun olduğunu belirterek, ''Benim ülkemin Başbakanının açlığın ve sefaletin olduğu bir yere gitmesinden memnunuz'' dedi. Kendilerinin de Somali'ye gitmek için girişimde bulunduklarını, ancak Dışişleri Bakanlığının ciddi güvenlik sorunu bulunduğunu ve Somali'ye gitmeyi çok uygun görmediğini ilettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, Kızılay ile irtibata geçtiklerini ve ona göre Somali'ye gitmek için program yaptıklarını kaydetti. Kızılay'dan aldıkları ihtiyaç listesini İstanbul'da Kızılay'a teslim edeceklerini ve Kızılay'ın bölgede ihtiyaç sahiplerine malzemeleri teslim edeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bayramın birinci günü bölgede olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Burada beni rahatsız eden Sayın Başbakanın Somali'ye yardım olayını bir şova dönüştürmesi. Öyle dans gösterileri falan bunlar şık değil. Bir şey demek istemiyorum ama bunun kamuoyunda şova dönüştürülmesi hoş değil. O insanlara yardım edecekseniz tek yolu var Kızılay. Kızılay bizim yüz akımız'' dedi.