-"Kızılay 2 yıl Somali'de kalacak DÜZCE (A.A) - 13.08.2011 - Türk Kızılayının Afrika'daki açlık ve kuraklık felaketi için başlattığı yardım kampanyası kapsamında Düzce'den 11 tıra yüklenen 201 ton yardım malzemesi, dualarla yola çıktı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kurulu Türk Kızılayı Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezinde yardım malzemelerinin gönderilmesi için düzenlenen törende konuşan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Muzaffer Komit, Birleşmiş Milletlerin (BM) 20 Temmuz'da kıtlık bölgesi olarak ilan ettiği Somali'ye yardım kampanyasına katıldıklarını bildirdi. İhtiyaçlar doğrultusunda 8 Ağustos'ta ilk kargo uçağıyla 89 ton çocuk maması, süt tozu, bebek bisküvisi ve gıda kolisi gibi öncelikli ihtiyaç maddelerini gönderdiklerini anlatan Komit, ''Şimdi burada yaklaşık 11 tır bizim bölgemizden çıkıyor, yarın da gemilerle hareket edecek. Bu 10 bölgemizden gidecek tırlar da İstanbul'da birleşecek ve 7 bin tonluk gıda yardım gemisini yarın Allah'ın izniyle yola çıkartacağız'' dedi. Yola çıkacak tırlarda çadır, battaniye ve yataktan oluşan barınma malzemelerinin yanında un, makarna, pirinç gibi gıda malzemeleri olacağını belirten Komit, Somali'ye ilk etapta 10 bin kişilik çadırkent kurmayı düşündüklerini ifade etti. Çadırkentin nerelere kurulacağıyla ilgili çalışmaların yapıldığını dile getiren Komit, şunları kaydetti: ''Aynı zamanda 3 gün Somali Kızılhaçı'na da çadır kurma eğitimi verilecektir. Bizim ekibimiz şu anda Somali'dedir. Çadırlar oraya ulaştıktan sonra ekibimiz, çadırkentin nasıl işletileceğine dair bilgileri aktaracak. İlk gemi yarın İstanbul'dan yola çıkacak. Türk Kızılayı olarak yaklaşık 2 yıl bölgede kalmayı planlıyoruz. Sadece gıda, yiyecek yardımı yapmayıp, orada kalıcı eğitim alanları da yapmayı düşünüyoruz. Somali'de yıkık bir hemşirelik okulu var. İlk etapta acil afet dönemini atlattıktan sonra burayı tamamlayacağız.'' -''Hep mazlum insanların yanında olduk''- Düzce Valisi Vasip Şahin ise güzel ve duygulu bir gün yaşadıklarını belirterek, Afrika'nın ortalarında kendilerine binlerce kilometre uzaklıktaki insanların derdiyle dertlendiklerini söyledi. Millet olarak o insanların dertlerini sıkıntılarını paylaşmaya çalıştıklarını dile getiren Şahin, ''Bu başlı başına takdir edilecek, övünülecek bir husus. Bizler millet olarak da devlet olarak böyle bir geleneğe sahibiz. Tarihi misyonumuz hep böyle olmuştu. Hep mazlum insanların yanında olduk. Bugün burada devlet olarak, millet ve bütün Sivil Toplum Kuruluşları olarak el birliğiyle Afrika'daki ihtiyaç sahibi insanların yanında olmak gibi bir sorumluluk içerisindeyiz'' diye konuştu. Konuşmaların ardından 201 ton gıda ve barınma malzemesi yüklü 11 tır, hep birlikte dua okunmasının ardından TEM Otoyolundaki gişelere kadar uğurlandı. Törene, Düzce Valisi Vasip Şahin ve Türk Kızılayı Genel Sekereteri Yılmaz Komit'in yanı sıra, Düzce Ak Parti Milletvekili Fevai Asrlan, Düzce Baro Başkanı Ali Dilber, Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram, Afet Yönetim Mekezi Müdürü Mustafa Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.