-"KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİM GÖRMESİ ÇOK ÖNEMLİ" EDİRNE (A.A) - 10.08.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ''Ülkemizin gelişme ve kalkınmasında kız çocuklarımızın eğitim görmesi çok önemli'' dedi. Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye gelen Çubukçu'yu Edirne Valiliği girişinde Vali Gökhan Sözer, bürokratlar ve öğretmenler karşıladı. Valilik girişindeki şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Sözer'i makamında ziyaret eden Çubukçu, Edirne'nin eğitim açısından Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunu belirtti. Türkiye'de ilköğretimde okullaşma oranının yüzde 98.7 olduğunu anlatan Çubukçu, ''Bu oran Edirnede yüzde 99'un üzerinde. Türkiye genelinde orta öğretimde okullaşma oranı yüzde 64 civarındayken, burada yüzde 74 civarındadır. Ama en önemli gösterge kız çocuklarıyla erkek çocukları arasındaki okullaşma oranında Edirne'de bir fark görünmemesi. Ülkemizin gelişme ve kalkınmasında kız çocuklarımızın eğitim görmesi çok önemli.'' Konuşmanın ardından Vali Sözer, Bakan Çubukçu'nun kente gelişi anısında Selimiye Camisi'nin minyatür işlemeli kristal biblosunu armağan etti. -ROMAN MAHALLESİ'Nİ ZİYARET ETTİ Bakan Çubukçu, valilik ziyaretinin ardından Romanların yaşadığı Yıldırım Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalledeki bir kahvehanede çoğunluğu Roman kadınların olduğu toplulukça karşılanan Bakan Çubukçu, samimi karşılama için Roman vatandaşlara teşekkür etti. Bakan Çubukçu, geçmişte toplumda bazı kesimlerin hem toplum hem de devletçe ''görmezden gelindiğini'' ancak AK Parti iktidarıyla tüm ayrımcılığa karşı geldiklerini ve ayrımcılıkların önlenmesi için mücadele ettiklerini söyledi. Roman ailelerin çocuklarının büyük çoğunluğunun ilköğretimden sonra çeşitli nedenlerden dolayı liseye devam etmediğini ifade eden Çubukçu, şunları kaydetti: ''Sizlerin birçoğu ilköğretimden sonra çocuklarınızı maddi olumsuzluklardan ya da çeşitli nedenlerden dolayı liseye gönderemiyorsunuz. Ama sizden rica ediyorum, lütfen çocuklarınızı okula gönderin. Çünkü eğitim olmadan sorunları aşmak mümkün olmuyor. Eğitimde şartlı nakit transferinden, bazı lise öğrencilerinin okullara taşınmasına kadar pek çok yardım yapılıyor. Annelerden tekrar rica ediyorum; lütfen çocuklarınızı okula gönderin. Maddi manevi tüm sorumluluğu bize ait.'' Roman kadınların, okullarda ''fotokopi parasından, yakıt parasına'' birçok konuda para istendiği için maddi olarak sıkıntıya düştüklerini söylemeleri üzerine Çubukçu, şikayetleri not alarak, sorunları çözeceğini belirtti. Roman Mahallesi'ndeki kadınlar, ellerinde ''evet'' yazılı broşürleri sallayarak Bakan Çubukçu'yu coşkulu uğurladı. Hava sıcaklığının 30 derece civarında olan Edirne'de Çubukçu, sık sık yelpazesiyle serinlemeye çalıştı. Daha sonra, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Çubukçu, İl Başkanı Müjdat Kahve ile il, ilçe yöneticileri ve partililer tarafından karşıladı. Çubukçu, basına kapalı olarak bir süre partililerle görüştü.