-"KIYAFETİ NE OLURSA OLSUN İNSANLARIN SINIFTAN ATILMASINA KARŞIYIZ" ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''Biz kıyafeti ne olursa olsun insanların sınıftan atılmasına karşıyız, artık atılmayacak'' dedi. Özcan, Turgut Özal Üniversitesi'nin 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, bir gazetecinin sorusu üzerine, İstanbul Üniversitesi'ndeki olayın şapka giyen bir öğrenci ile ilgili olduğunu belirtti. YÖK Başkanı Özcan, şunları söyledi: ''Biz kıyafeti ne olursa olsun insanların sınıftan atılmasına karşıyız, artık atılmayacak. Gerekli olursa diğer üniversitelere de yazı yazarız. Anayasa değişikliğine gerek yok, 2547 Sayılı Kanunun 17. maddesi bu konuda yeterli ve mevzuata uygun süreç takip edilecek. Tutanak tutulup öğrenciye imzalatılacak. Sonrasını idare takip edecek. Siyaset olarak ortak zemin bulunursa mesele neden hallolmasın.''